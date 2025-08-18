El declive de las mariposas en Cortegada lanza una señal de alarma sobre su salud

El estudio realizado en los últimos diez años sobre las mariposas de Cortegada ha concluido con una «señal de alarma» sobre la salud de sus ecosistemas. De hecho, la Sociedad para la conservación y estudio de las mariposas en España (Soceme) realiza propuestas para «contrarrestar la pérdida de hábitats», que ven como el principal motivo por, entre otras cosas, unos «desbroces excesivos» .

La isla de Carril sigue la tendencia mundial de reducción de las poblaciones de lepidópteros, que se ve con preocupación porque son importantes bioindicadores en términos de biodiversidad y salud medioambiental. En concreto, sufre un «descenso paulatino en diversidad y un gran declive en el número de ejemplares» observado durante la realización del estudio, que arrancó en 2015, y la combinación de esos dos parámetros «sugiere una pérdida progresiva de equilibrio en el ecosistema».

De hecho, en los dos últimos años se ha detectado la mitad de individuos con respecto al inicio y el censo total obtenido es de 2.664, contabilizados tras 89 visitas. En las más recientes ya no han visto a la llamada «loba» (Maniola jurtina ) y alertan de que, junto a otras, como la Coenonympha dorus (Ninfa de Esper), «podrían desaparecer en los próximos años». Pero esta en concreto es importante porque es uno de los indicadores «oficiales» de conservación de los ecosistemas de una lista de 15 de la UE y en el paraje arousano también vive otro, la «Dama roja» (Euphydryas aurinia), cuya evolución es «estable o en ligera regresión».

Todo esto ha sido posible gracias al trabajo voluntario de la ornitóloga y naturalista Saba González y el biólogo Roberto Verde, que forman parte del programa europeo de seguimiento de las poblaciones de mariposas diurnas BMS (Butterfly Monitoring Scheme), el cual cuenta con la colaboración del Parque Nacional das Illas Atlánticas, facilitando el transporte y cubriendo dietas.

Cambio climático

Una de sus preocupaciones es el «acusado descenso» que han notado en especies residentes, pues son mayormente de tipo generalista, las cuales son las más resistentes y adaptables a cualquier cambio en el medio, así que «algo está sucediendo en los ecosistemas que habitan». Para encontrar las posibles causas han analizado diferentes factores, como uno de los efectos del cambio climático, el aumento de las temperaturas mínimas, pero precisan de más estudios porque han comprobado que influye de manera diferente según la especie, favoreciendo incluso a algunas. No obstante, creen que «podría explicar una parte del declive», pero «no sería acertado afirmar que sea la única causa».

Es más, los expertos estiman que los cambios de hábitats que ha sufrido la isla en los últimos años han tenido un «efecto directo más acusado». Para realizar su estudio trazaron un recorrido representativo de los presentes en la isla: pinar, laurel –tiene el más grande de Europa–, bosque mixto, eucaliptal y pradera. El mismo camino que han recorrido durante esta década con una media de diez visitas al año, andando 208 kilómetros y contando las mariposas literalmente al vuelo.

Así, han detectado «cambios en las comunidades de flores y fauna» que han afectado a las poblaciones de insectos y atribuyen las transformaciones a dos causas. Por un lado, las naturales y relacionadas con la retirada de las cabras, que impedían crecer especies arbustivas de alto porte, como zarzas o xestas, resultando en una «transformación notable del sotobosque y el consecuente cerramiento de los pocos espacios abiertos que había». Esto y la densificación de la vegetación ha podido influir, pues el crecimiento de este tipo de vegetación acaba tupiendo el desarrollo de otras especies vegetales, reduciendo ejemplares con flores para el alimento de las mariposas adultas.

Individuos de Maniola jurtina y Pieris napi, especies que dejaron de registrarse en las últimas temporadas. | Soceme / FdV

No obstante, también señalan las actuaciones propias de la gestión de este espacio protegido a efectos de retirar especies alóctonas o medidas preventivas de incendios, así como desbroces para mantener las sendas porque «en ocasiones, han sido muy agresivos». En concreto, detallan que han reducido las zonas de puesta de las especialistas y propiciado el crecimiento de matorral.

El informe incluye una serie de propuestas para la recuperación y mantenimiento de los espacios abiertos, pues indican que «para una isla predominantemente forestal como Cortegada, son escasos pero fundamentales para la conservación de la biodiversidad e imprescindibles para la conservación de las mariposas».

Así las cosas, plantea a la dirección del Parque intervenir aprovechando las recientes talas para intentar mantenerlos medianamente abiertos y un «cambio de filosofía» en la realización de rozas, que «hagan compatible el uso» de visitantes y trabajadores con su conservación, la de los hábitats de borde (ecotonos) y las especies.

La isla carrilexa tiene 35 especies y tres son únicas en Illas Atlánticas

La histórica isla de Carril es hogar de 35 especies diferentes de este tipo de insectos pues, como avanzó FARO en su día, este estudio ha descubierto ocho nuevas con respecto a un registro anterior. En comparación con otros parajes del Parque Nacional Illas Atlánticas, supone el 57,47% del conjunto de especies diurnas y posee tres más que no hay en el resto. En la comparativa con el total de la comunidad autónoma, supone el 22,5% de las gallegas, una cifra «nada desdeñable para un ecosistema insular de apenas 54 hectáreas y predominantemente forestal». De hecho, los expertos señalan que por su variedad, es un lugar muy interesante para el estudio de los insectos y esperan proseguir con la investigación.