Cambados demanda más frecuencias y líneas de autobús público para O Salnés

El pleno de Cambados aprobó esta semana, y por unanimidad, solicitar a la Xunta un aumento de las líneas y frecuencias del transporte público de la comarca de O Salnés.

La petición se hace de manera general, pero para el caso concreto de la localidad se solicita, por lo menos, doce viajes diarios con ida y vuelta en la conexión con Vilagarcía y un mayor número hacia las ciudades de Pontevedra, Vigo y Santiago.

La moción del grupo de gobierno de Somos Cambados contó con el apoyo de sus socios del cuatripartito y de la oposición. El concejal Tino Cordal explicó que retoman esta reivindicación planteada en 2019 porque la «situación empeora» y además, consideran que la Xunta «debería redactar otro plan de transporte de Galicia» diferente al de 2018, pues se trata de una cuestión de «futuro», teniendo en cuenta la tendencia de disminuir el uso de coches para ganar espacios para la ciudadanía en las poblaciones y por motivos medioambientales.

«A la gente le cuesta»

Con todo, reclaman la aplicación de medidas ya, porque «fomentar el transporte público en la comarca de O Salnés, la tercera en densidad de población de Galicia, es una necesidad imperiosa para el futuro sostenible de la misma». Entre otras cosas detalló que, a día de hoy, para viajar a Vilagarcía hay pocas frecuencias y para ir al Hospital do Salnés «solo tres en todo el día».

El concejal del PP Ramiro Gómez se mostró de acuerdo con los términos de su moción, pero «creo que el problema está en nosotros mismos porque a la gente nos cuesta subir al autobús. Tenemos el caso de A Illa, que cortó el tráfico, puso uno y cuántos lo usan, dos. No resulta rentable».

El edil de Somos le replicó que «también es necesario hacer pedagogía» entre la ciudadanía y «la única manera de que la gente lo use, es que haya autobuses».

Por su parte, el regidor socialista, Samuel Lago, se pronunció en términos similares, declarando que «es la pescadilla que se muerde la cola, porque si las frecuencias fueran buenas, la gente lo usaría» y también que sería cuestión de «un periodo de adaptación. También le costó arrancar al AVE y ahora la ocupación es casi total». Además, cree que esto «no se debe medir en términos de rentabilidad económica. Para eso están las administraciones, para garantizar un servicio básico como es el transporte y las frecuencias pueden y deben mejorarse», añadió.