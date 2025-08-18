El alcalde de O Grove alerta de la compleja gestión del turismo

Los estudios elaborados por los técnicos municipales y las empresas de telefonía indican que «O Grove soporta hoy en día una población de entre 50.000 y 60.000 habitantes –cinco veces su padrón–, lo cual quiere decir que estamos ante un verano histórico, pues jamás habíamos recibido semejante volumen de gente», explica el alcalde, José Cacabelos.

Y atascos como los que ayer volvieron a padecerse en la vía rápida de acceso al istmo de A Lanzada sirven para confirmar que la afluencia a O Grove es brutal, especialmente en el largo puente festivo de la Ascensión.

Atascos en la vía rápida, ayer. / Noe Parga

Todo esto «es positivo, porque es la prueba de que somos un pueblo con mucho tirón turístico y supone generación de ingresos, creación de empleo y riqueza», asume el primer edil.

Pero tiene su lado negativo, de ahí que insista en pedir ayuda a las diferentes administraciones públicas y haga un nuevo llamamiento a la reflexión de los grupos políticos, empresarios del sector turístico y del conjunto de la población meca.

«Debemos reflexionar para determinar cómo hacer frente a la llegada de 60.000 personas y seguir prestando servicios básicos, porque tanto el saneamiento como el abastecimiento están al límite de su capacidad y porque en jornadas puntuales como la del viernes está todo tan saturado que es imposible aparcar», proclama.

Las calles y negocios de O Grove están a tope en este largo fin de semana festivo. / Paco Luna

Lo que quiere decir es que «debemos disponer de mejores accesos» y ver el modo de conseguir «más zonas de aparcamiento».

Pero también «cómo garantizar el suministro de agua o cómo ampliar el saneamiento, sobre todo en la parroquia de San Vicente».

Basura

Pero eso no es todo, sino que «debemos disponer de uno o dos camiones y conseguir más contenedores para que la recogida de la basura, dado que es algo que se nos va de las manos y resulta especialmente grave en San Vicente, donde un solo camión ya se llena con lo que generan los campings».

El carril segregado en la rotonda de A Lanzada, esta mañana. / Pedro Mina

De igual manera, «es necesario duplicar el número de operarios de limpieza de calles y espacios públicos –continúa el alcalde–, porque no podemos tenerlos bien atendidos con las cuadrillas de que disponemos».

Dicho de otro modo, que «debemos ver la forma de adaptar un pueblo de 11.000 habitantes como si fuera una ciudad de 60.000, teniendo presente que incluso la depuradora de Rons se construyó en su momento para 40.000».

Y eso sin olvidar que «tampoco tenemos policías suficientes, porque solicitamos cuatro en enero y hasta enero de 2027 posiblemente no se incorporen, cuando lo normal sería que pudieran hacerlo en cuestión de meses, y así no estaríamos como ahora, con solo ocho y sin poder tener turnos de 24 horas».