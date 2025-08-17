Precaución al volante: tras la Vikinga, Albariño, Almeja y Agua
Sucedió en la Romaría Vikinga de Catoira, volvió a suceder en la Festa do Albariño y se repitieron las mismas escenas en la Festa da Ameixa de Carril. Ayer, por mucha agua que se lanzara desde los balcones, no iba a ser menos, ya que en las fiestas de San Roque el líquido elemento es, quizás lo que menos se bebe. De ahí la presencia de la Guardia Civil de Tráfico en Fontecarmoa, Carril, Godos y otros puntos de entrada y salida de la ciudad vilagarciana.
Los necesarios controles para tratar de concienciar a la población y disuadir a los osan conducir ebrios o drogados se llevaron a cabo tanto de madrugada como al amanecer y a lo largo de la tarde. Y que nadie se llame a engaño, puesto que van a seguir realizándose en los próximos días y semanas, sin necesidad de que se esté celebrando alguna cita tan destacada como la Festa da Auga.
