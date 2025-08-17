Un pequeño incendio moviliza a los servicios de emergencias en Cambados
Cambados
Un pequeño incendio en una casa sin ocupar de Cambados y sin mayores consecuencias, movilizó hoy al servicio de Emerxencias, Bomberos de Ribadumia y Policía Local. Sucedió sobre las 17.19 horas y se encontraron unos papeles quemados, según fuentes del dispositivo. El inmueble afectado está ubicado en la calle Joaquín Sánchez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Preocupación por los destrozos en el piso de la calle Conde Vallellano en Vilagarcía
- Atenciones médicas, decibelios, fuegos artificiales y botellón en el amanecer de Vilagarcía
- Arousa pide ayuda para ordenar las autocaravanas
- O Grove anuncia una ordenanza muy restrictiva con el caravanismo salvaje
- Detenido tras atropellar a un hombre en una zona peatonal y darse a la fuga
- Vilagarcía se empapa de vida con multitudes, música y buen ambiente
- Cambados también lucha en el incendio más grande de la historia de Galicia
- Mil frondosas para el monte de A Illa