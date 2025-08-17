Un pequeño incendio moviliza a los servicios de emergencias en Cambados

Interior de la estancia donde se produjo el incendio.

Interior de la estancia donde se produjo el incendio. / FdV

Lucía Romero

Cambados

Un pequeño incendio en una casa sin ocupar de Cambados y sin mayores consecuencias, movilizó hoy al servicio de Emerxencias, Bomberos de Ribadumia y Policía Local. Sucedió sobre las 17.19 horas y se encontraron unos papeles quemados, según fuentes del dispositivo. El inmueble afectado está ubicado en la calle Joaquín Sánchez.

