Un pequeño incendio moviliza a los servicios de emergencias en Cambados

Un pequeño incendio en una casa sin ocupar de Cambados y sin mayores consecuencias, movilizó hoy al servicio de Emerxencias, Bomberos de Ribadumia y Policía Local. Sucedió sobre las 17.19 horas y se encontraron unos papeles quemados, según fuentes del dispositivo. El inmueble afectado está ubicado en la calle Joaquín Sánchez.