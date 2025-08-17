O Grove cuelga el cartel de completo mientras sus políticos se pelean

Las previsiones se han cumplido y el puente de la Ascensión está ofreciendo la mejor imagen posible del Ayuntamiento de O Grove, dejando de nuevo patente su enorme poder de convocatoria y el indiscutible tirón que ejercen sus playas, catamaranes, gastronomía, paisajes y demás encantos.

Una buena imagen que sirve para disimular al menos la siempre infructuosa gresca política en la que se han instalado los munícipes mecos.

Ajenos a esa contienda, los veraneantes llenaron el viernes la plaza de abastos y el mercadillo, panaderías, supermercados, pescaderías y todo tipo de negocios.

Autocaravanas estacionadas en A Lanzada y A Toxa. | FdV

Al igual que ayer volvieron a llenar todas y cada una de las calles mecas, la isla de A Toxa, San Vicente do Mar, Pedras Negras, A Lanzada...

El mismo lleno que se vio en los barcos de pasajeros, hoteles, restaurantes, chiringuitos, en el Acuario de Punta Moreiras y en cada rincón de la península meca.

Un lleno al que contribuyeron las mismas autocaravanas , campers y demás vehículos-vivienda que tanta polémica desatan en la villa desde 2010.

Cada vez son más, de ahí que cada verano se repita el enfrentamiento entre el gobierno de turno y la oposición. Mucho más ahora, cuando el alcalde socialista José Cacabelos vuelve a anunciar una ordenanza «restrictiva» que, en realidad, ya anunció en estíos y períodos de Semana Santa pasados.

Las calles y negocios de O Grove están a tope en este largo fin de semana festivo. / Paco Luna

Quizás algo similar a aquella otra ordenanza que siendo concejal de Seguridad Ciudadana diseñó el galeguista Alfredo Bea García hace quince años para, precisamente, poner freno a la «invasión» de autocaravanas.

Lo que sucede es que el propio Cacabelos la tumbó en 2016, y desde entonces las cosas han ido de mal en peor, agravándose a raíz de la pandemia, ya que en el último lustro se multiplicó el número de visitantes en casas rodantes.

De ahí que Alfredo Bea encuentre en esta situación otro buen hilo del que tirar ante su regreso a la escena política, pues ya anunció hace muchos a través de FARO DE VIGO que se presentará como alcaldable en 2027.

Una terraza en O Grove. | Paco Luna

De momento, y para calentar motores, Bea espeta que el de las autocaravanas es un problema creado por el propio Cacabelos, quien «en 2016 modificó la ordenanza ‘ de buen gobierno’ que yo había impulsado. Lo hizo para permitir la ‘barra libre’ de las caravanas, y ahora, después de crear el problema, quiere hacerse pasar por el salvador de algo que provocó».

Esto lleva al galeguista a decir que el alcalde «actúa sin criterio y según le interese», culpándolo también de la precaria situación en que se encuentra la Policía Local y pidiéndole que dimita.

Circunstancia que aprovecha para decir que «no le vale de nada anunciar ahora una nueva ordenanza si no tiene policías para hacerla cumplir».

La isla de Sálvora, una de las joyas del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. / M. Méndez

«Cómplices silenciosos»

En relación con la carencia de policías, y tras acusar a los grupos opositores de ser «cómplices silenciosos» del ejecutivo local, Fredi Bea recuerda que cuando él fue concejal «tuve que reorganizar a la Policía Local y conseguí que hubiera turnos de 24 horas en verano y agentes suficientes para realizar controles y erradicar problemas como los actos vandálicos y el del ruido que generaban las motos, llegando incluso a conseguir premios por la seguridad en las playas de bandera azul, además de situar a O Grove como ejemplo en la erradicación de vertidos en los montes».

Pero a estas alturas «todo eso se ha perdido por la dejadez e incompetencia de José Cacabelos, que se ocupó de destruir el trabajo que yo había hecho durante ocho años».

El tono de Bea, evidentemente, es el de alguien visiblemente enfadado con el gobierno de su pueblo. El mismo enfado que dice tener el PP, que ayer volvía a la carga contra José Cacabelos.

Esta vez para decir que «hace días el alcalde criticaba la afluencia de turistas, el impacto de las autocaravanas y la saturación de servicios como el agua, el saneamiento y el aparcamiento, pero ahora presume de que O Grove supera los 50.000 habitantes en agosto, asegurando que la villa funciona ‘como una ciudad’ con solvencia en abastecimiento, saneamiento, limpieza, circulación y aparcamiento».

Un negocio en O Grove repleto de clientes. | Paco Luna

Es decir, «un cambio de relato que sorprende por la falta de coherencia de un alcalde que ha hecho que el festival Son do Mar se fuera a Cambados, alegando para negar la autorización supuestos problemas de aparcamiento, movilidad y aforo que ahora presume haber superado sin problema alguno».

No satisfechos con esto, los conservadores aseguran que «en zonas como San Vicente do Mar reina una sensación de ausencia de ley y orden, con una masificación turística que el Concello es incapaz de gestionar».

Y «lo mismo sucede en A Toxa, donde el Concello tampoco destaca por una gestión lúcida, pese a que apenas presta servicios efectivos y visibles, y donde el alcalde pretende asumir más competencias próximamente, sin contar con medios ni planificación, lo que supondrá un lastre añadido para el resto del municipio».

En resumen, «una incoherencia evidente, pues primero advierte incapacidad y ahora presume de solvencia mientras sigue sin reforzar depósitos de agua, infraestructuras de saneamiento, aparcamiento o zonas reguladas para autocaravanas».