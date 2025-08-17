Una mujer cae al mar con su coche en Cambados

Una mujer fue rescatada esta mañana en el puerto de Tragove, en Cambados, después de que su coche cayera al mar. Según los servicios de emergencias, logró salir del interior del vehículo gracias a la ayuda de personas que había en el lugar, en el entorno de la lonja. Posteriormente, fue trasladada por una ambulancia del 061 a un centro sanitario para someterla a una revisión médica, aunque, en principio, presentaba un buen estado de salud.

Los hechos ocurrieron sobre las 12.30 horas y fue un particular el que alertó al 112 Galicia de que un turismo se había precipitado al agua con una persona en su interior. Inmediatamente se alertó a los Bombeiros de Ribadumia, Emerxencias de Cambados y el 061.

Según el relato trascendido, algunas personas que estaban en el muelle y una lancha que había en la zona ayudaron a la mujer a salir. Era la única ocupante, pero los bomberos realizaron una inmersión por seguridad, para comprobar que, efectivamente, era así y la información no era producto de la confusión u otro motivo.

Los buzos hallaron el vehículo hundido a unos cinco metros de profundidad en el puerto de Tragove y colocaron una boya a modo de señalización, para cuando se proceda a su retirada del fondo.