La interpretación y el circo llegan a San Roque
Dentro de la programación de este verano, el teatro llegará mañana por partida doble. A las 19.30 Nacho Flores presentará sus equilibrios imposibles en «Minotauro». A las 21.00, será el turno de Pallasos en Rebeldía, un espacio artístico que expresa la solidaridad a través de la interpretación, uniendo culturas y países gracias al teatro y al clown.
