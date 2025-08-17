La interpretación y el circo llegan a San Roque

Dentro de la programación de este verano, el teatro llegará mañana por partida doble. A las 19.30 Nacho Flores presentará sus equilibrios imposibles en «Minotauro». A las 21.00, será el turno de Pallasos en Rebeldía, un espacio artístico que expresa la solidaridad a través de la interpretación, uniendo culturas y países gracias al teatro y al clown.