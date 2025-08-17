Historia y estilo sobre dos ruedas: la Vespa se luce en el Casino de La Toja

El Casino de La Toja abre sus puertas a una exposición muy especial que fusiona el glamour de la mítica isla gallega con la estética y la historia de uno de los vehículos más emblemáticos del siglo XX: la Vespa.

Hasta el próximo 30 de agosto, los visitantes podrán disfrutar de una refinada selección de motocicletas restauradas por Moto Manía, procedentes de la colección familiar privada de su gerente Diego Otero.

La muestra reúne modelos de todo tipo, cada uno con su propia personalidad y recorrido, entre los que destacan dos Vespa 150S de faro redondo: una llamativa unidad roja con participación en numerosas concentraciones y una blanca de 1964 recién salida del taller, idéntica a la anterior pero con un acabado impecable.

Otros de los tesoros de la muestra son una Vespa 150 Sprint pintada en un intrépido color rosa, que llama la atención de todos, y una 200 Iris verde, que gracias a su reciente restauración integral combina potencia y estética a la perfección.

Como guiño a la faceta menos conocida de estos scooters aparece una Vespa Primavera 75 equipada con un motor de competición que ha protagonizado competiciones en diferentes épocas.

Otero, responsable de Moto Manía, cuenta que «cada restauración es un ejercicio de paciencia, técnica y amor por las motocicletas clásicas». Explica que la mayoría de las motos que se restauran llegan en muy mal estado, «incluso abandonadas».

Se trata de un proceso minucioso, desmontando la moto por completo. «Limpiamos y tratamos la carrocería, corregimos golpes y abolladuras, pintamos y reparamos cada pieza», sostiene, afirmando que siempre intentan preservar el mayor número de componentes originales, ya que «cada moto es un trabajo artesanal con el objetivo de devolverle su esencia y belleza original».

Este procedimiento implica desmontar por completo la motocileta, sometiendo la carrocería a un tratamiento de limpieza a presión, además de trabajar la chapa para reparar daños y aplicar un tono y tipo de pintura personalizada según el gusto del cliente que solicite la restauración.

Al mismo tiempo el apartado mecánico se revisa pieza a pieza, sustituyendo todos aquellos elementos del motor que no se puedan recuperar, con el objetivo de garantizar al comprador un rendimiento perfecto.

Sorteo y horarios

El 30 de agosto, último día en el que estará disponible la exposición, el Casino de La Toja celebrará el sorteo de una Vespa Primavera 125cc IE ABS 3V, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de llevarse a su casa un auténtico icono del diseño y la cultura motera italiana.

La muestra se podrá visitar todos los días de la semana, en el horario habitual de apertura del casino, desde las 19.00 a 04.00 horas. La entrada es gratuita para los mayores de edad y supone una oportunidad perfecta para disfrutar de un paseo por la historia de un icono del motociclismo como la Vespa en un entorno singular como la isla de La Toja, combinando cultura, ocio y entretenimiento.