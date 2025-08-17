El laboratorio vilagarciano donde la creatividad se transforma en música

Cuando el confinamiento mundial decretado en 2020 vació calles, cerró locales y silenció escenarios, para muchos artistas la incertidumbre se convirtió en un obstáculo casi insalvable. Entre ellos estaba Vicky Longa, guitarrista, compositora y profesora vilagarciana afincada en Barcelona desde hacía catorce años. Allí había desarrollado una carrera sólida en el ámbito musical, ligada a la prestigiosa Escuela del Palau y al circuito de conciertos y proyectos creativos de la ciudad condal. Su vida estaba establecida: aulas, escenarios, grabaciones y colaboraciones constantes. Pero la enfermedad de su padre y la parálisis que sufrió el sector la llevaron a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera: regresar a Galicia.

«Empezar de cero da vértigo, más cuando pasas los años más importantes de tu vida en un sitio donde ya tienes todo hecho. Pero el confinamiento lo trastocó todo», recuerda. Y, sin embargo, aquel parón no la detuvo. Desde su home studio, instalado en la casa familiar, comenzó a trabajar más que nunca. «Para mi sorpresa, todo el mundo quería aprender. Me pasé las horas enseñando guitarra y teoría musical, componiendo para otros y grabando piezas».

Una de las clases de guitarra. | FdV

Ese trabajo constante fue el germen de lo que más tarde se convertiría en Longa Music Lab, un espacio de formación y creación musical con un enfoque innovador. La idea se fortaleció cuando, gracias a su hermana Chus, conoció la Oficina de Emprendemento de Vilagarcía y entró en contacto con Craftium, empresa que desarrollar proyectos creativos y culturales. «Me ayudaron muchísimo en la parte económica y estratégica. Fueron mentores que me animaron a convertir mi idea en algo viable», explica.

Antes de abrir un local físico, presentó un extenso dossier al Centro de Emprendemento del Gaiás (CEM), que gestiona espacios en la Cidade da Cultura para apoyar a empresas culturales, creativas y tecnológicas. Su propuesta fue seleccionada y en 2023 inauguró allí un laboratorio musical efímero, con la posibilidad de usarlo hasta 2027. En ese primer año de funcionamiento, Vicky Longa ofreció tres modalidades de cursos extensivos en grupos reducidos: uno de tres meses para producir un single, otro de seis para un EP y otro de diez meses enfocado en la creación de un LP.

El impulso definitivo llegó el año pasado cuando decidió dar el salto y abrir su propio espacio en su Vilagarcía natal. En 2023 participó en el concurso municipal de emprendimiento, compitiendo con una veintena de proyectos, y logró el segundo premio, dotado con 5.000 euros. Gracias a ese empuje y al apoyo de su casero, que le facilitó el alquiler, pudo inaugurar la sede arousana en la avenida Rodrigo de Mendoza, que acaba de cumplir su primer año de faena.

El concepto que Vicky ha diseñado se aleja del academicismo estricto de los conservatorios para apostar por la creatividad y la personalización. «Creo que la improvisación y tocar lo que te apetezca también ayuda a desarrollarse. No siempre hay que seguir el mismo proceso para abrirse paso en la música», afirma. En Longa Music Lab, el enfoque va en esa línea: primero despertar la curiosidad y el disfrute, luego ofrecer las herramientas técnicas para crecer.

La producción forma parte de la formación. | FdV

Las clases abarcan desde guitarra, batería o bajo hasta producción musical, masterización, mezcla y creación de bandas sonoras, con sesiones adaptadas a cada alumno, de entre 4 y 79 años. «La gente adulta de más de 15 años ya sabe lo que quiere cuando viene. Los más jóvenes necesitan probarlo todo, tocar, experimentar con software, rapear… Aquí pueden hacerlo».

El trabajo en Longa Music Lab no se limita a las aulas. Por ejemplo, organizan «A ghalería», una actividad en formato tiny desk pero «a la gallega»: un DJ o intérprete ofrece un concierto de 15 minutos en el estudio, que cuenta con un montaje 360 visible desde la calle y una cuidada iluminación nocturna. El evento, producido junto a Señoras Por Favor, ya es una cita fija el segundo jueves de cada mes a partir de octubre.

Además, el equipo ha llevado su propuesta fuera del local, impartiendo talleres en el Atlantic Fest, en la Semana de la Mujer del Auditorio de Vilagarcía y en otros espacios culturales. «Queremos que la gente vea que la música es algo vivo, que se puede aprender, producir y disfrutar en cualquier contexto», defiende Longa.

Con cada acorde que resuena en su laboratorio, Vicky Longa demuestra que volver a casa no es retroceder, sino encontrar el lugar exacto desde el que seguir creando. En Vilagarcía ha convertido el silencio del confinamiento en una melodía que no deja de crecer.

De una lesión jugando al fútbol al inicio de una vida entre acordes

La pasión de Vicky por la música nació de un accidente. A los 13 años, jugando al fútbol, se rompió una pierna y pasó meses en cama. «Me aburría tanto que cogí una guitarra y empecé a sacar canciones de Silvio Rodríguez, sin YouTube ni nada». Aquella lesión cambió sus planes: dejó de lado su idea de estudiar Náutica y decidió dedicarse a la música.

La guitarra se convirtió en su salvavidas emocional tras una lesión jugando al fútbol de niña. / Marta G. Brea

A los 19 años superó las pruebas para entrar en el Conservatorio y pronto se trasladó a Barcelona, donde grabó con el grupo Los Seis días, compartiendo escenario en giras con artistas como Santi Balmes.

«Me encanta enseñar, pero también entender que cada alumno es distinto. Por eso en Longa Music Lab todo es personalizado, sin prejuicios y sin encasillar la música en un único estilo», apunta la vilagarciana a la hora de expresar su didáctica.

«La química que se ha formado en el estudio es muy especial»

Aunque reconoce que el camino no ha sido fácil, «la empresa se mantiene con mucho esfuerzo, trabajo y tesón», Vicky Longa ve con optimismo el futuro de su proyecto. «La acogida en Vilagarcía ha sido increíble, cada vez surgen más oportunidades y la química que se ha formado alrededor del estudio es muy especial».

Con su doble sede en Compostela y Vilagarcía, y con un equipo que combina experiencia y frescura, Longa Music Lab se consolida como un referente gallego en la enseñanza y producción musical. Un espacio donde se rompen barreras, se borran prejuicios y se recuerda que la música, más que una técnica, es una forma de vivir. Todo un descubrimiento guiado con las propias inquietudes rítmicas de cada uno como camino a seguir para el desarrollo más enriquecedor.