Cambados también lucha en el incendio más grande de la historia de Galicia

Cambados ha vuelto a hacer gala de su solidaridad y varios efectivos del servicio municipal de Emerxencias se han desplazado a diferentes localizaciones de la provincia de Ourense para colaborar en la lucha contra los voraces incendios que están arrasando con sus parajes naturales y amenazando las propiedades y la vida de sus vecinos, con una cifra de hectáreas quemadas por encima de las 42.000.

Según el concejal de Seguridade Cidadá, José Ramón Abal Varela, la iniciativa partió de la Asociación Provincial de Agrupaciones de Proteccion Civil, pero después recibió una llamada del Concello de Viladervós, cerca de Verín, solicitando ayuda, así que contactó con el Centro de Coordinación Operativa Integrada para enviar los medios que hicieran falta y, en principio, para el tiempo que sea preciso.

El equipo cambadés ya viajó el viernes y cuenta con tres efectivos y luego un camión motobomba. Su propósito es colaborar en las tareas de extinción y protección de la población según se necesite.

Así, han sido llamados a los operativos de Carballeda de Avia y Vilariño de Conso, otra de las poblaciones muy afectadas por las llamas tras unirse un foco iniciado en el municipio de Chandrexa de Queixa y un tercero, creando el incendio más grande de la historia de Galicia.

Al cierre de esta edición, la situación seguía siendo muy complicada porque no se habían controlado las llamas y las condiciones meteorológicas y el viento estaban dificultando seriamente la extinción.