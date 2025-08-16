Vilaxoán pide al Concello más diálogo para evitar actuaciones duplicadas

La Asociación de Vecinos de Vilaxoán ha reclamado al Concello de Vilagarcía una mayor planificación y atención a las demandas de las parroquias, con el fin de evitar actuaciones repetidas en un mismo vial con apenas semanas de diferencia. El colectivo, presidido por Cándido Meixide, advierte que hace escasos días los operarios municipales intervinieron en el «caótico tramo» que une Bouza de Abaixo con Alfredo Saralegui.

«Este cruce tuvo múltiples denuncias porque el enlosado de granito se rompía seguido», explica Meixide, quien recuerda que la directiva lleva años insistiendo en la necesidad de actuar en la zona. La reparación, según señala, se ha acometido tras las quejas de varios vecinos que denunciaron daños en sus vehículos debido al mal estado del pavimento.

El presidente vecinal reconoce que la intervención era necesaria por la gravedad de la situación, pero lamenta que se produzca a escasas semanas de que comience la obra de restauración, humanización y reparación integral de Bouza de Abaixo —desde Avelina Nogueira hasta San Cibrán—, prevista para después de la celebración de las Revenidas y que incluye precisamente ese tramo. «Tendrán que reventar todo otra vez», apunta Meixide.

La asociación vecinal de Vilaxoán solicita al gobierno local una comunicación más fluida y recíproca para evitar este tipo de duplicidades.