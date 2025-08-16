Vilagarcía se empapa de vida con multitudes, música y buen ambiente

Vilagarcía se volvió a mojar por San Roque con calderos, pistolas, mangueras y lo que hubiera a mano en un homenaje a este santo patrón que le «ayudó» en una grave epidemia de cólera que afectó a la ciudad a mediados del siglo XIX.

Desde entonces, el cuento ha cambiado, y mucho, pero no la devoción de los vilagarcianos por su festividad y una de las celebraciones más emblemáticas de Galicia, con más de 40 años de tradición: la Festa da Auga. Y es contagiosa. Cada año, cientos de personas llegadas de todas partes abarrotan la ciudad y hoy no fue menos.

Fue una edición, nuevamente, multitudinaria. Según Ravella, llegaron más de 30.000 asistentes y la procesión fue de «las más largas» que se recuerdan. El día amaneció fresco, pero las ganas no mermaron e incluso ayudó a espabilar a los asistentes nocturnos aún presentes.

Grupos de amigos y familias disfrutaron juntos. | Noé Parga

El guion fue el habitual, pero destacaron algunas cuestiones como que el escenario de la plaza de Galicia rebosaba más gente que en anteriores. Desde la retirada de los camiones cisterna, hace ya un par de años por sostenibilidad y seguridad, las masas se dispersaban más bien por los alrededores, pero este año la hostelería de esta zona redobló la apuesta y retuvo.

La cafetería «Al pan pan» se pasó a la acera de enfrente y convirtió la terraza del edificio Lara en la catedral de la diversión bajo la batuta del animador Javi Solla, que también dio paso a actuaciones en directo y al espectáculo que nunca falla en la Festa da Auga: el del Freddie Mercury vilagarciano.

El cierre de Conde Vallellano por obras también ayudó a una mayor concentración en este punto, pero el resto de calles de la zona húmeda no fueron menos: O Castro, A Baldosa, Méndez Núñez... también colgaron el cartel de lleno en sus barras exteriores.

Además, este año la hostelería se somete a la primera prueba de un intento del Concello de Vilagarcía por mejorar aspectos del evento, obligándole a colocar baños portátiles en las inmediaciones.

No faltó el Freddie vilagarciano. | Noé Parga

Pero antes de llegar a esto, la meta de la celebración, los asistentes cumplieron con la tradición. El reloj no había marcado aún las 12.00 horas cuando el patrón vilagarciano salió de la iglesia parroquial al ritmo del pasodoble «Triunfo» de la Banda de Música y entre ovaciones y cánticos de «San Roque, San Roque, San Roque es cojonudo».

De camino a su capilla recibió algún chorro de agua, algo prohibido por el protocolo no escrito, pero sagrado, y no fue el único incumplimiento. Hubo bastante impaciente y también cierta confusión con el momento oficial de inicio de las mojaduras.

Participantes en la procesión de regreso. | Noé Parga

El encargado de abrir este año la veda con su pregón fue el premiado bailador y músico Xisco Feijóo, que estuvo acompañado en el púlpito por la cantareira y percusionista Sandra Costa, uniendo a todo el público en una sola voz para entonar el himno gallego y ese tema que popularizó Sara Montiel hace varias décadas, «Agua que no has de beber, déjala correr», y que es un refrán que resume muy bien el espíritu de esta Fiesta de Interés Turístico Nacional. Y es que se trata de una celebración del vive y deja vivir, de la vida, la cual no podría existir sin el líquido elemento.

Los residentes en los 400 metros del recorrido de regreso al centro volvieron a poner el buen ambiente, usando calderos, mangueras y hasta alguna olla para mojar a las multitudes que hacían lo propio, armadas con todo tipo de artilugios: pistolas, sulfatadoras, globos, mochilas con depósitos... Y siempre con el mismo grito de guerra por delante: «Aquí no llega, aquí no llega».

La fiesta siguió en las barras de la hostelería. | Noé Parga

Entre los más implicados figuraron los vecinos del tramo final de la calle San Roque hasta la confluencia con la plaza Independencia, destacando un joven impecablemente vestido de traje que solo respondía ante una buena repetición de la cantinela «cubo, cubo, cubo».

Demostración de civismo

Familias y grupos de amigos de todas las edades reclamaban agua en la masa en que se convirtió la procesión de vuelta, con momentos en los que era difícil avanzar. No obstante, no hubo queja y fue gracias, entre otras cosas, a los balones hinchables gigantescos que soltó la asociación de comerciantes Zona Aberta.

También hubo una demostración importante de civismo cuando dos patrullas de la Policía Local tuvieron que atravesar la uniforme romería a golpe de sirena y luces para atender un atropello cuyo autor había huido, presuntamente, del lugar de los hechos. No obstante, y como sucede en este tipo de citas, también hubo una cara B con comportamientos indeseables.

El santo en la procesión hacia su capilla. | Noé Parga

Las vestimentas y los complementos siempre son importantes en esta celebración, así que no faltaron los extraños disfraces ni las coloridas camisetas de los peñistas, aunque la camisas de estampados imposibles están ganando terreno en esta costumbre de uniformarse para no perderse del grupo.

«Dos meses antes ya empezamos a buscar modelos en una conocida tienda de ropa online, porque suele tardar varias semanas en llegar. Cuantos más colores, formas y cosas raras tenga, mejor», contaba ayer una santiaguesa que ya es una habitual de la cita por contagio de una amiga de la misma ciudad, pero veterana de la fiesta arousana.

«Mi familia veranea en Vilagarcía de toda la vida, así que llevo viniendo desde los 18 años», contaba ella misma tomando conciencia del paso de casi treinta años.

Así está Vilagarcía antes del comienzo oficial de la Festa da Auga 2025. / M. Méndez

Siempre se dice que, quien prueba una vez, vuelve, y eso también es gracias a los vecinos de la ciudad, que disfrutan y cuidan del que, quizás, sea el homenaje más singular a un santo de cuantos hay. De hecho, hubo vilagarcianos incombustibles, que no dejaron de bailar, dar espectáculo y regar desde sus balcones y ventanas hasta que llegaron las primeras horas de la tarde y la celebración se fue desinflando; cuando solo el apagado de los altavoces de la hostelería fue capaz de vaciar las calles, entrando en acción el importante despliegue de medios humanos y materiales –con maquinaria especializada– para seguir con las limpiezas, que ya arrancaron de mañana.

Llamando así al recogimiento para dar paso a la procesión de media tarde que devolvió la santa talla de madera al templo de Santa Eulalia, y hasta el año que viene.