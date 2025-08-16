Vilagarcía celebra la reapertura de dos de sus renovados parques

Los parques de Matosinhos y Ravella celebran su apertura tras una renovación de más de 30.000 euros. Se suman así a las actuaciones llevadas a cabo en Os Duráns, O Piñeiriño o A Compostela.

En Matosinhos se retiraron las estructuras de madera de los árboles, que estaban muy ceñidas y dificultaban su crecimiento. También se ha instalado un balancín y una estructura de parkour.

Por otra parte, en el de Ravella se colocaron dos toboganes, dos carruseles y otros dos balancines. El próximo de la lista será el de A Xunqueira. Asimismo, ya se han tomado muestras en el suelo del parque de A Compostela. «Los operarios realizaron una veintena de catas a unos 90 centímetros de profundidad», cuentan desde el Concello. Asegurando que «el objetivo es conocer el estado de la tierra, por sí hubiera hongos o alguno otro patógeno que esté afectando a los árboles».

Además, se está analizando la compactación, el drenaje o el oxígeno, entre otros aspectos relevantes. «Es un trabajo que nos ayudará a detectar los problemas para actuar con precisión», apuntó el concejal de Parques e Xardíns, Diego García.

La empresa también va a analizar la viabilidad de colocar árboles a lo largo del paseo de A Concha-Compostela para que aporten sombra.