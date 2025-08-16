La Variante Espiritual mantiene los albergues al tope de su capacidad
La ruta que atraviesa la comarca de O Salnés ha conseguido dinamizar económicamente los municipios que atraviesa | Víctor Abal: «Estamos al 100% todos los días de agosto»
A. G.
Convertida en una de las grandes alternativas al Camiño Francés y al Portugués para llegar a Santiago, la Variante Espiritual de O Salnés mantiene el tirón de años anteriores, con cientos de peregrinos que tienen los albergues al tope de su capacidad durante este mes de agosto. Así lo reconoce Víctor Abal, gerente del albergue público de Vilanova y propietario de otro en Barrantes, al apuntar que «este verano se ha mantenido el ritmo de peregrinos de estos últimos años, especialmente ahora, en el mes de agosto, donde estamos al tope de nuestra capacidad casi todos los días».
Es cierto, matiza Abal, que la cifra de peregrinos estuvo por debajo de lo previsto en el mes de junio, pero «el resto del año se mantiene en cifras semejantes a las de 2024, lo que indica que está plenamente consolidada para un tipo muy determinado de peregrino, aquel que busca la posibilidad de recorrer parajes como la Ruta da Pedra e da Auga o remontar en barco las aguas de la ría de Arousa desde Vilanova a Pontecesures, emulando el recorrido de la Traslatio de los restos del Apóstol Santiago».
La consolidación que ha experimentado la Variante también ha servido para dinamizar económicamente los municipios por los que atraviesa, con la aparición de diferentes servicios orientados hacia los peregrinos. Un ejemplo de ello es la proliferación de empresas que se dedican a trasladar las mochilas de un punto a otro del camino, facilitando el desplazamiento a los peregrinos. «Fui pionero en ese aspecto, y ahora ya somos varias las empresas que lo hacemos, la Variante se está convirtiendo en un auténtico motor económico, ya que también hay más navieras que realizan la Traslatio y se siguen creando nuevos negocios».
Una ruta que triunfa entre el público internacional
Otra de las cuestiones destacadas de la Variante Espiritual es su capacidad políglota. A lo largo de los kilómetros que conducen desde Pontevedra a Vilanova no son el castellano o el gallego los idiomas que más se escuchan, sino lenguas como el portugués, alemán, italiano, o incluso, el polaco. Abal reconoce que «los peregrinos que eligen esta comarca suelen ser de otras latitudes y llegan aquí gracias a la promoción que suponen las redes sociales , buscando una propuesta diferente para caminar, que incluye la navegación desde Vilanova hasta el muelle de Pontecesures». Esa tendencia siempre ha sido una de las características que marcan a la Variante Espiritual, el crisol de nacionalidades que atrae.
