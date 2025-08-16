Y tras la tempestad llegaron la calma y la solemnidad

Hablar de las fiestas de San Roque es hablar de diversión, juerga, música y, sobre todo, de la Festa da Auga. Pero al patrón de Vilagarcía de Arousa también se le homenajea con fervor y devoción.

Como ha vuelto a suceder esta tarde, cuando los servicios de limpieza ya habían hecho su trabajo y habían despejado por completo el campo de batalla en que se había convertido la ciudad durante la noche de ayer y a lo largo de la mañana.

Había llegado el momento de recoger al santo. Regresaba desde su capilla, a la que había llegado justo antes del gran chapuzón, a la iglesia parroquial de Santa Eulalia, de la que había salido a las 11.45 horas.

Un momento de la solemne procesión. / Noe Parga

Un trayecto de regreso mucho más sosegado, solemne y emotivo que el de partida, protagonizado también por una multitud que si en algo se diferenciaba de la que protagonizó la Festa da Auga era en la vestimenta.

Era la devota procesión de San Roque que esperan ansiosos muchos creyentes durante todo el año. Un evento de marcado carácter religioso que, como es tradición, acompañó a la Banda de Música Municipal de Vilagarcía y reunió tanto a vilagarcianos como a turistas y a fieles llegados de otros municipios cercanos.

De este modo se completaba la que, para muchos, es la jornada más importante del programa de fiestas diseñado por el Concello de Vilagarcía.

Aunque no la última, ya que las celebraciones continúan unos días más. Para hoy, sin ir más lejos, se anuncian citas tan destacadas como el concierto de Cristian Silva, desde las 20.00 horas –en el Auditorio, el pasacalles del grupo de gaitas Santa Plácida, de Rubiáns, y la verbena protagonizada por la orquesta Saudade.

Para mañana se anuncia una propuesta tan llamativa como la gala lírica de Ainhoa Arteta, mientras que el martes será el turno de Toreros Muertos.