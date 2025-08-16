Ribadumia acoge un domingo repleto de deporte con sus torneos de fútbol y chave

Las calles de Ribaumia se inundarán de actividades deportivas durante la jornada de mañana.

El Concello salinense acogerá la tercera edición del torneo «Tiro a Chave» junto al ya más tradicional trofeo Concello de Ribadumia, que celebrará mañana su XXXIII edición.

El primero de ellos dará comienzo a partir de las 11.00 horas en la explanada del campo de A Senra.

Se trata de un evento definido por el gobierno local como «una cita que vuelve un año más a nuestro municipio para poner en valor los deportes autóctonos».

Sin embargo, el momento estrella del día llegará pasadas las 19.30 horas, con el arranque del triangular de fútbol de Ribadumia, que enfrentará a los tres clubes del municipio: el Umia CF, el Xuventude de Sisán CF y el propio CD Ribadumia, como entidad organizadora.

El espectáculo deportivo tendrá lugar, también, en el estadio de A Senra. Las entradas estarán disponibles para todo aquel que quiera asistir hasta completar el aforo desde tres euros.

Una oportunidad para ir calentando motores de cara al inicio de la temporada regular de los clubes ribadumienses.