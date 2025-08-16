Ravella hace balance positivo y habla de incidencias mínimas durante la noche

La noche del viernes y la madrugada de ayer transcurrieron con cierta calma, al menos hasta las 6.00 horas. Si es que pude considerarse calma el haber tenido que evacuar a tres jóvenes al Hospital Comarcal do Salnés y a dos al Punto de Atención Continuada (PAC) del ambulatorio de San Roque.

Además de otros muchos heridos atendidos tanto en la propia calle como en los citados centros médicos.

Desde las seis se complicaron las cosas y en el balance de heridos por cortes y peleas había que añadir «borracheras tremendas» y «muchas niñas completamente ebrias, algunas diciendo que les habían puesto algún tipo de sustancia en las copas».

Intoxicaciones

Pasadas las diez de la mañana se emitió el primer informe oficial desde el Concello de Vilagarcía, destacando que «Emerxencias prestó 27 atenciones in situ y tuvo que realizar únicamente siete traslados al hospital, la mayoría por intoxicaciones, cortes o caídas».

Así avanza la madrugada previa a la Festa da Auga en Vilagarcía. / M. Méndez

Desde Ravella llegan a decir que fue una noche «sorprendentemente tranquila», basándose en los informes del propio Servizo Municipal de Emerxencias y la Policía Local.

Así pues, «teniendo en cuenta la multitud que llenó las calles y espacios como la playa o la zona de ocio del puerto, las incidencias fueron mínimas».

Punto Lila

Desde el Concello concretan que «hasta las 9.30 horas solo fueron precisos siete traslados al hospital o el centro de salud, y en toda la noche el Punto Lila, instalado por el Área de Igualdade, no tuvo que atender ninguna denuncia por abuso o agresión sexual».

A mayores, «la Policía Local tuvo que atender varias llamadas por quejas a causa del ruido y llegó a realizarse una medición sonométrica».

Destacar también que en la zona TIR «la policía tuvo que intervenir por una amenaza con una barra de hierro a las dos de la madrugada y una pelea, a las cuatro», aunque también lo hizo en otra registrada a las seis.

El balance de Ravella es «positivo, teniendo en cuenta el volumen de personas que disfrutaron de la noche», para terminar diciendo que acudió «menos gente que otros años, a pesar de que la Festa da Auga coincide en sábado, lo que suele ser un reclamo».