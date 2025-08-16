Festa da Auga 2025
Ravella hace balance positivo y habla de incidencias mínimas durante la noche
La policía tuvo que intervenir por una amenaza con una barra de hierro
El Concello asegura que fue una madrugada «sorprendentemente tranquila»
Algunas jóvenes llegaron al Hospital do Salnés diciendo que les habían puesto algún tipo de sustancia en las copas
La noche del viernes y la madrugada de ayer transcurrieron con cierta calma, al menos hasta las 6.00 horas. Si es que pude considerarse calma el haber tenido que evacuar a tres jóvenes al Hospital Comarcal do Salnés y a dos al Punto de Atención Continuada (PAC) del ambulatorio de San Roque.
Además de otros muchos heridos atendidos tanto en la propia calle como en los citados centros médicos.
Desde las seis se complicaron las cosas y en el balance de heridos por cortes y peleas había que añadir «borracheras tremendas» y «muchas niñas completamente ebrias, algunas diciendo que les habían puesto algún tipo de sustancia en las copas».
Intoxicaciones
Pasadas las diez de la mañana se emitió el primer informe oficial desde el Concello de Vilagarcía, destacando que «Emerxencias prestó 27 atenciones in situ y tuvo que realizar únicamente siete traslados al hospital, la mayoría por intoxicaciones, cortes o caídas».
Desde Ravella llegan a decir que fue una noche «sorprendentemente tranquila», basándose en los informes del propio Servizo Municipal de Emerxencias y la Policía Local.
Así pues, «teniendo en cuenta la multitud que llenó las calles y espacios como la playa o la zona de ocio del puerto, las incidencias fueron mínimas».
Punto Lila
Desde el Concello concretan que «hasta las 9.30 horas solo fueron precisos siete traslados al hospital o el centro de salud, y en toda la noche el Punto Lila, instalado por el Área de Igualdade, no tuvo que atender ninguna denuncia por abuso o agresión sexual».
A mayores, «la Policía Local tuvo que atender varias llamadas por quejas a causa del ruido y llegó a realizarse una medición sonométrica».
Destacar también que en la zona TIR «la policía tuvo que intervenir por una amenaza con una barra de hierro a las dos de la madrugada y una pelea, a las cuatro», aunque también lo hizo en otra registrada a las seis.
El balance de Ravella es «positivo, teniendo en cuenta el volumen de personas que disfrutaron de la noche», para terminar diciendo que acudió «menos gente que otros años, a pesar de que la Festa da Auga coincide en sábado, lo que suele ser un reclamo».
Un médico sin parar toda la noche
Después de que Sergas y Policía Nacional anunciaran que se habían reforzado para la Festa da Auga y pidieran –sin éxito– al Concello que reforzara también el personal sanitario contratado para el hospital de campaña y su ambulancia, finalmente se ha comprobado que el único médico contratado para la guardia nocturna tuvo una intensa carga de trabajo.
Sin ayuda de enfermera atendió entre las 00.00 y las 10.00 horas una gran cantidad de emergencias, algunas extremadamente graves, de ahí que enviara a tres heridos al Hospital do Salnés y dos más al PAC de San Roque.
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- Preocupación por los destrozos en el piso de la calle Conde Vallellano en Vilagarcía
- Arousa pide ayuda para ordenar las autocaravanas
- El comprador del asilo de Cambados está ligado al negocio inmobiliario y hotelero
- O Grove anuncia una ordenanza muy restrictiva con el caravanismo salvaje
- Llegó la hora de la vilagarciana Jéssica Bouzas: hoy juega ante la número uno del mundo en Cincinatti
- La anguila reta a los arroaces y remonta el Ulla
- Indignación en A Illa por la tardanza de la ambulancia en una urgencia