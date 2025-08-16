La Bien Querida y Anxo Araújo cierran los Xoves de Códax

La XII edición de Os Xoves de Códax llegó a su fin con una velada protagonizada por La Bien Querida y Anxo Araújo. El concierto ofreció una noche de letras honestas y conexión con el público.

Sobre el escenario, el gallego Anxo Araújo ofreció una experiencia con un directo envolvente, en el que la electrónica y esa raíz gallega tan característica se fusionaron.

Con sus letras poéticas y una puesta en escena delicada dieron lugar a una velada contemporánea e identitaria. Su actuación en las Bodegas Martín Códax fue una muestra de la fuerza y de la diversidad de la nueva música gallega.

La Bien Querida cerró la noche con un concierto íntimo, cargado de sensibilidad. Su propuesta, que va a caballo entre el pop alternativo, la electrónica y la música de autora, enamoró a los asistentes con la combinación de temas recientes con canciones icónicas.

Tanto su voz como sus letras, dieron forma a un cierre de edición lleno de belleza y contención.

Una causa primordial

La recaudación de este concierto se destinó íntegramente a apoyar el trabajo de DisCamino, una iniciativa que promueve la accesibilidad en el Camino de Santiago para personas con discapacidad física, sensorial o intelectual.

A través de bicicletas adaptadas, voluntarios y un modelo basado en la inclusión y el respeto, esta entidad hace posible que todas las personas puedan vivir la experiencia transformadora de recorrer el Camino en condiciones similares.

Los fondos recaudados permitirán financiar nuevos trayectos, mejoras en el equipamiento técnico y el apoyo logístico necesario para este tipo de expediciones tan complejas.

Así se puso el broche final a una temporada veraniega repleta de música y solidaridad. Durante cuatro jornadas, el proyecto reunió artistas de primera línea y apoyó causas sociales con impacto real en la comunidad.

Desde su creación, este evento lleva recaudados «más de 270.000 euros, manteniendo su compromiso total con la cultura y con el entorno» confiesan desde la organización.

Añaden que «el ciclo finaliza, pero su impacto continúa», explicando que «cada entrada es una semilla de cambio». Sobre la última actuación destacan «la emoción, su calidad artística y la solidaridad».