Quejas vecinales por el hedor y el «insoportable ruido»

Los vecinos piden contundencia al Concello y la policía

Dos jóvenes sujetan y acompañan a un amiga mientras las máquinas limpian la plaza de Galicia, esta mañana. / M. Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

Durante la madrugada y en lo que va de mañana están siendo muchas las quejas de los vecinos por el hedor existente en sus calles y portales, como también por el «insoportable ruido que hemos tenido que sufrir durante toda la noche».

En el primer caso se debe a que, a pesar de haberse instalado baños portátiles, muchos han estado orinando en las entradas de viviendas y garajes, así como al lado de contenedores y árboles.

En cuanto al ruido, los ciudadanos censuran el elevado volumen procedente de fiestas como las celebradas en la explanada TIR y el entorno de la plaza de O Castro.

Jóvenes haciendo flexiones mientras esperan a que llegue el momento de la Festa da Auga.

Jóvenes haciendo flexiones mientras esperan a que llegue el momento de la Festa da Auga. / M. Méndez

Todo esto son algunas de las consecuencias de la celebración de la Festa da Auga y la llegada de miles de personas a la localidad.

La fiesta comenzaba ayer y se ha prolongado durante toda la madrugada. Sigue a estas horas, a la espera de que a las 12.00, tras subir al santo, se lea el pregón y empiecen a lanzarse cubos de agua.

Festa da Auga en Vilagarcía: así amanece la ciudad

Festa da Auga en Vilagarcía: así amanece la ciudad

Así avanza la madrugada previa a la Festa da Auga en Vilagarcía. / M. Méndez

Será el momento de la gran mojadura, y el ruido y la música seguirán resonando en las calles de Vilagarcía de Arousa hasta bien entrada la tarde.

Algunos de los vecinos molestos por el ruido ya indicaban a las ocho de la mañana que no habían podido dormir, por lo que exigían al Concello que regule esta situación, reclamando a la Policía Local la imposición de multas contundentes.

La Policía Local en la calle de Castelao, esta mañana.

La Policía Local en la calle de Castelao, esta mañana. / M. Méndez

Los lamentos de los vilagarcianos también se refieren a los actos vandálicos registrados y a lo sucias que quedaron las calles, aunque en este último caso hay que destacar el intenso y rápido trabajo que están realizando por los servicios de limpieza.

Especialmente en las «zonas húmedas», pues para evitar accidentes tratan de retirar toda la porquería acumulada durante la noche, antes de que empiece a arrojarse agua desde ventanas y balcones.

