El proyecto de O Salnés de una residencia de mayores sigue «vivo», pero sin terrenos a la vista

El proyecto comarcal para la construcción de una residencia de mayores privada, pero en terrenos públicos cedidos gratuitamente, sigue sin calar entre los Concellos de O Salnés. A estas alturas, tras pasar ocho meses desde la presentación de la propuesta, ninguno ha presentado ante la Mancomunidade una opción, aunque fuera de manera informal, que sería lo esperable con el panorama actual de falta de plazas, incluso de pago.

Y es que si en algo coinciden todos los alcaldes, sin importar el color político, es en la necesidad de este servicio. De hecho, es una vieja reivindicación que cobró fuerza tras el cierre del asilo de Cambados y el propio presidente comarcal, David Castro, considera que contar con una residencia «es un atractivo para cualquier Ayuntamiento».

No obstante, reconoce que todavía no hay ninguna propuesta sobre la mesa, pero lo vincula a la necesidad dar un tiempo en la búsqueda, porque «somos conscientes de que no hay tantos terrenos posibles teniendo en cuenta las características que deben cumplir», pero también a que todavía no se hayan sentado en una reunión concreta para abordar en serio el proyecto.

De hecho, Castro anuncia un encuentro de todos los regidores aún sin fecha, pero que espera convocar tras pasar la última quincena de agosto, en la que muchas administraciones van a medio a gas debido a las vacaciones de verano. Tiene fe el regidor en las posibilidades de que haya candidatos, aunque recuerda que elegir una ubicación u otra será una «decisión que corresponderá a la firma, que elegirá la que considere más oportuna».

Detalles

El también alcalde de Ribadumia destaca que el interés por una firma del sector de la geriatría es firme: «Estaría prácticamente todo negociado, pero harían falta los terrenos». Cabe recordar que las condiciones eran la cesión de un terreno de 4.000 metros cuadrados catalogados como de uso dotacional en la normativa urbanística para cederlos de manera gratuita y sin cargas a cambio de la construcción y explotación de una residencia de cien plazas de las cuales, algunas serían públicas. Se llegó a hablar de la posibilidad del 50% y la gestión sería municipal bajo el régimen de concesión demanial, por un plazo de entre 40 y 70 años. Después, todo regresaría a manos del Ayuntamiento.

Así fue como se presentó a finales de 2024 y a pesar de la necesidad y de que se trata de un modelo testado en otros municipios, la propuesta del gobierno comarcal de David Castro no causó mucho entusiasmo entre el resto de Concellos, ni aún trasladándole el compromiso de la Xunta de subvencionar plazas concertadas y dedicar algunas a los vecinos.

En aquel momento, solo Ribadumia y Sanxenxo confirmaron su intención de buscar ubicaciones y el resto se ciñó a la filosofía que mantienen sus respectivos gobiernos de reclamar que sea la Xunta quien construya una y que sea cien por cien pública.