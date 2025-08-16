El PP cambadés critica la supresión del día de la patrona como festivo

Cambados aprobó en el pleno de esta semana los festivos locales para 2026, abriendo paso a la polémica, pues el PP asegura la exigencia de «malestar entre una gran mayoría de vecinos» por sustituir el día de la patrona por el lunes de Entroido. La explicación ofrecida por el cuatripartito es que tanto el homenaje a Santa Mariña como a San Benito, las fechas elegidas habitualmente, coinciden en sábado, así que decidieron mover el de la santa para aprovecharlo en otro momento.

Una «excusa vaga», a ojos de Sabela Fole, que tacha la decisión de «sectaria e ideológica» y señala directamente al socio de Somos, que viene pidiendo desde hace años que el lunes de Carnaval no sea laborable. «Llevan tiempo intentando borrar del mapa cualquier celebración de carácter religioso», añade. Es más, la popular ve una «estrategia» para dejar de seguir la tradición del festivo en Santa Mariña, pues en 2027 caerá en domingo y así, tras dos años sucesivos sin serlo, se eliminaría del imaginario de los vecinos, sospecha.

Y es que Fole asegura que no se trata de un cambio menor: «El día de nuestra patrona es el más significativo, emblemático, simbólico y sentido de todo el año para los vecinos». Y además se ha cambiado por el lunes de Entroido que «no tiene un peso especialmente relevante. Estamos ante un capricho».

Somos se defiende

Fole explica que no hay posibilidad de cambio una vez aprobado en el pleno, pero promete que «de alcanzar la Alcaldía» en las elecciones de 2027, su partido llevará a aprobación que en 2028, Santa Mariña sea festivo y «siempre lo defenderemos así, caiga en el día que caiga». Asimismo cargó contra el partido del alcalde, Samuel Lago, el PSOE, y otro de los socios, José Ramón Abal Varela, de Pode, por «plegarse a los intereses» del grupo de Tino Cordal, quien le replicó ayer mismo.

El líder de Somos declaró que «no hay ningún tipo de motivación ideológica ni política. Sus declaraciones están fuera de lugar. Se trata de una decisión acordada por todo el gobierno y racional porque la mayoría de trabajadores no tienen porqué perder un festivo. En otros sitios se hace».