La Policía de Vilagarcía busca a los dueños de varios móviles y un walkie talkie
L. R.
La Policía Local de Vilagarcía busca a los dueños de un walkie talkie profesional y tres teléfonos móviles, entre otros efectos recuperados en las calles abandonados o entregados por perdidos en sus dependencias.
Con cierta periodicidad, el cuerpo local publica un listado de objetos perdidos que custodian. Así, respecto al mes de julio, el listado lo componen un reloj inteligente, una cadena con un colgante dorado, un walkie talkie como los usados para comunicarse entre operarios de una obra, unas lentes graduadas, un tarjetero con un DNI y tres teléfonos móviles de las marcas Samsung, Motorola y Realme.
La relación puede consultarse en la web del Concello de Vilagarcía y los dueños podrán reclamar su propiedad acreditándola ante las autoridades policiales. La oficina está situada en la planta baja de la Casa Consistorial.
Joyas, carteras y teléfonos móviles suelen estar entre los objetivos perdidos más habituales, además de las gafas, ya sean de sol o graduadas para la vista.
Son encontrados por los propios policías locales durante las patrullas y también son aportados por ciudadanos que se los encuentran en la vía pública, siendo una de las formas más fáciles de que sus propietarios las encuentren.
