O Salnés licita su nueva planta de mil paneles solares

La Mancomunidade do Salnés ha sacado a licitación la construcción de la megaplanta solar de Pontearnelas con la instalación de mil módulos fotovoltaicos y que permitirá un ahorro energético superior al 80% al complementarse con actuaciones ejecutadas anteriormente, como la instalación de un nuevo equipo de bombeo.

El precio de salida es de 574.000 euros y el proceso se ha convocado por la vía de urgencia, pues cuenta con una ayuda del Fondo de Cooperación Local de la Xunta y el proyecto debe esta justificado antes del próximo 15 de noviembre.

En este tiempo, las autoridades comarcales han estado gestionando la compra de los terrenos necesarios en el entorno de esta planta de bombeo que, cabe recordar, impulsa el agua desde el río Umia hasta la estación potabilizadora (ETAP) de Treviscoso.

Detalles

Su objetivo final es conseguir autonomía total, es decir, producir su propia energía y, de hecho, ya cuenta con otra planta solar en susodichas instalaciones. Pero la de Pontearnelas será la más grande creada hasta el momento, con la instalación de 1.130 módulos fotovoltaicos con una potencia de 575 Wp, haciendo un total de 649,75 kW.

Forma parte de un proyecto mayor que ha incluido otras acciones con una inversión superior a los 800.000 euros y que, juntas, permitirán no depender en un 80% del sistema convencional de suministro eléctrico, según recoge el pliego de condiciones. En términos económicos, el ahorro en la factura será de unos 185.800 euros anuales.

Las actuaciones introducidas también están encaminadas a realizar una gestión más eficiente y óptima del recurso. De hecho, cabe recordar que la Mancomunidade do Salnés pretende la digitalización de la red de tal manera que podrá obtener datos para anticiparse a determinadas situaciones y problemas y organizar mejor los momentos de captación, potabilización, reservas en los depósitos de cola... Una de las herramientas le permitirá la creación de un gemelo digital del sistema con el que probar medidas antes de aplicarlas al real.

Todo esto sin olvidar el compromiso de ampliar la capacidad de almacenar agua potable en Treviscoso para evitar problemas, sobre todo, en verano, como los que ya se han estado viviendo estos días, después de cerrar julio con el récord histórico de consumo de agua, tras beberse unos 820 millones de litros. De hecho, está en vigencia un plazo de dos semanas para que los vecinos y las administraciones hagan un uso necesario y no abusivo, pues la capacidad del sistema estaba al límite.

De esta respuesta dependerá que no se apliquen medidas de un plan de urgencia ya aprobado y que, como último recurso, contempla cerrar el grifo por las noches para que el sistema pueda recuperarse de cara a las jornadas diurnas.