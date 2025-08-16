Meis mantiene vivo su pasado ganadero

Fueron un evento tradicional en decenas de municipios de Galicia hace décadas pero ahora tan solo quedan un puñado de ellas. La Feira Anual do Cabalo de Meis es una de las que se mantienen, contando con capacidad para reunir a feriantes y jinetes de toda Galicia, algo que quedó demostrado en la jornada de ayer. Organizada por la asociación de Cabaleiros Ruta Rumba y el Concello, el evento arrancó a primera hora de la mañana, cuando comenzaron a llegar los primeros caballos al recinto de la feria. Un buen número de esos caballos participaron en la tercera edición del Paseo Cabalar, una ruta que les llevó por algunos de los parajes más atractivos del Concello de Meis.

Mientras, en el recinto de la feria arrancaba el concurso morfológico, con 16 categorías diferentes que contemplaba premios de entre 50 y 100 euros para los tres primeros clasificados en cada uno de ellos. El concurso congregó a cientos de personas para contemplar la «feitura» de los animales participantes. No fue hasta el mediodía cuando se puso en marcha una de las actividades más destacadas de la feria, la prueba de andadura federada, con cientos de personas contemplando las evoluciones de los caballos participantes. Fue en ese momento cuando las zonas más próximas al recinto colapsaron al coincidir los asistentes al evento con la llegada de los participantes en la ruta cabalar.

La carrera de ponis fue una de las más seguidas por el público. / Noé Parga

Tras la comida popular, se celebró otra prueba de andadura, previa a la carrera de ponis, con jinetes de hasta doce años que recibían medalla solo con participar. La carrera fue una de las más seguidas por el público que ya se quedó para ver otras dos pruebas, la Gymkana, con todos los caballos participantes sorteando los obstáculos, y la prueba de trote no federada. En todas estas pruebas, los jinetes estaban obligados a llevar un casco de protección.

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, destacaba ayer la gran participación que tuvo el evento y, sobre todo, las felicitaciones que recibía de personas de otras latitudes que «consideran un gran mérito que mantengamos una tradición que se ha ido perdiendo en la mayor parte de Galicia; hoy a quedado demostrado que la gente sigue siendo fiel a este tipo de eventos».