El marisco de O Cantiño sigue con su poder de convocatoria

Las carpas de la Festa Gastronómica do Mar de A Illa volvieron a llenarse ayer con cientos de comensales para degustar todo tipo de mariscos salidos de las aguas de la ría de Arousa. Organizada por el Céltiga, que el próximo año celebra su centenario, el evento despachó ayer cientos de raciones, especialmente de paella, navaja, mejillones o zamburiñas. A partir del mediodía, cuando abrieron las puertas de la caseta de venta de tickets, se formaron colas para adquirirlos pese a la bajada de temperaturas que experimentó ayer la comarca a causa de las nubes. La fiesta continuará este fin de semana y el próximo.