A Illa reivindica «Mares libres de xenocidios» el día da Galiza Mártir

Integrantes de la Escola de Navegación Tradicional de A Illa de Arousa celebrarán mañana, a partir de las 17.00 horas, un acto recordando el genocidio que provocó el alzamiento de 1936, encabezado por el general Francisco Franco. Lo harán coincidiendo con el aniversario del asesinato del político galeguista Alexandre Bóveda y para denunciar como la historia vuelve a repetirse de manera cíclica, en esta ocasión, en Gaza y Palestina.

El acto comenzará a partir de las 17.00 horas, cuando varias embarcaciones salgan a navegar cerca del muelle de O Cabodeiro, para acercarse después abarloados a los barcos de mayor eslora. Una hora después, sobre las 18.00 horas, se procederá a la lectura de un pequeño texto de la vilagarciana Susana Sánchez Aríns, finalizando el acto entonando «o Carro» del poeta Manuel María.

La Escola de Navegación Tradicional de A Illa no solo mantiene su lucha por la supervivencia de las embarcaciones tradicionales, evitando su desaparición, sino que también colabora en actividades sociales y culturales, como la celebración do Día das Letras Galegas en el municipio, cuando da inicio la temporada de navegación, o en la travesía «Inchadiña branca vela» con la que las gentes del mar homenajean a Rosalía de Castro.