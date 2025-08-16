Gastronomía y gangas sin salir de A Calzada

Cambados volvió ayer a llenar ayer el paseo de A Calzada, pero en esta ocasión por la celebración de la Feira de Oportunidades de Zona Centro que, hasta el domingo, ofrece gran variedad de productos y descuentos en 22 stands. Además, el club de rítmica Grand Jeté celebra su Festa Gastronómica, que también sirve para colaborar con su escuela de base.

Fuentes de la organización destacaron el gran ambiente vivido en la jornada inaugural, sobre todo por la mañana. La comarca de O Salnés está a rebosar de turistas y visitantes y además, la bajada de las temperaturas minoró las ganas de playa. «El flujo de gente era continuo por el paseo, pero en Cambado en general, está lleno. Hacía tiempo que no veía tanta gente en estas fechas», señalaron desde la entidad.

Su presidente, Juan Rey, junto a otras autoridades como el alcalde, Samuel Lago, y el patrón mayor de la cofradía de pescadores, Alejandro Pérez, dieron el pistoletazo de salida con un paseo.

La cita se desarrollará hasta mañana domingo en horario ininterrumpido de 11 a 23 horas y los asistentes podrán encontrar desde calzado y complementos de todo tipo, incluyendo gafas y bisutería, hasta menaje de hogar, juguetes y alimentación... Del total de 22 puestos, quince pertenecen al comercio cambadés y son socios de Zona Centro, que organiza esta cita para ayudar a los negocios a liquidar mercancía tras las rebajas y dejar espacio para las novedades, aunque también se pueden ver algunos avances de la nueva temporada.

Además del Grand Jeté, con su carpa gastronómica que ofrece gran variedad de platos, está el Club Juventud de Cambados, vendiendo camisetas y bufandas oficiales y posibilitando la recogida y reserva de carnés para la temporada, entre otras cuestiones.