El fuego calcina por completo un cobertizo en Tremoedo

Un herido tras una salida de vía en San Miguel

R. A.

Vilanova

Un incendio arrasó ayer un pequeño cobertizo en el lugar de As Travesas, en la parroquia vilanovesa de Tremoedo. Los hechos ocurrieron sobre las 6.00 horas y en la extinción participó una dotación de Bombeiros de O Salnés. El techo del cobertizo, que se encontraba lleno de leña, colapsó por completo, pero las llamas no afectaron a ninguna edificación próxima. También en Vilanova, pero en San Miguel de Deiro, un motorista resultó herido tras sufrir una caída.

