Los disfraces de Valga despiden el turno de la escuela de verano

Los chicos y chicas del primer turno de agosto se despidieron ayer de la escuela de verano de Valga con una fiesta de disfraces en la que se convirtieron en superhéroes, hadas, sirenas, sevillanas, vaqueros e incluso diablos, entre otros personajes. Se desarrollaron, además, un taller de maquillaje y otro de tatuajes para completar su caracterización. El lunes dará comienzo el último turno de las actividades de conciliación para las que el Concello de Valga ofertó más de 200 plazas.