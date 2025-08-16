Detenido tras atropellar a un hombre en una zona peatonal y darse a la fuga

El conductor de un Volkswagen Golf que esta mañana atropelló a un peatón en la plaza del Doctor Carús y se dio a la fuga acabó siendo detenido y sometido a la prueba de alcohol, en la que arrojó un resultado positivo de 0,78, por lo que será procesado acusado de un delito contra la seguridad vial, independientemente de los posibles agravantes por denegación de auxilio.

Los hechos tuvieron lugar en una zona peatonal de Vilagarcía en la que estaba completamente prohibida la circulación, ya que era uno de los «puntos calientes» de la Festa da Auga.

Así se vivió la Festa da Auga 2025 en Vilagarcía. / Noe Parga

El conductor identificado había golpeado a un peatón y le causó daños en la rodilla, dándose inmediatamente a la fuga.

La Policía Local y la Policía Nacional iniciaron en ese instante su persecución, llegando a verse obligados a circular con los coches patrulla entre la multitud y atravesando la procesión matinal de San Roque.

Al mismo tiempo se daba aviso por radio, de ahí que el coche fuera interceptado en uno de los controles de alcoholemia desplegados por la Guardia Civil de Tráfico en las afueras de la ciudad.

Se da la circunstancia de que en ese instante ya no conducía él, sino un compañero, pero finalmente acabaron confesando que se habían cambiado de asiento.

Es solo un ejemplo de los muchos percances vividos ayer en la comarca, tanto dentro como fuera de Vilagarcía.

Así avanza la madrugada previa a la Festa da Auga en Vilagarcía. / M. Méndez

Aunque todas las miradas se centraban en la ciudad vilagarciana, donde además de registrarse otros accidentes con heridos también se tramitaron por la Policía Local tres denuncias administrativas por alcoholemia.

También una por un delito contra la seguridad vial, en este caso contra una conductora que al ser parada en un control policial se negó a realizar la prueba de alcoholemia.

A todo esto hay que sumar denuncias e inmovilizaciones de vehículos por carecer de seguro, ITV u otras razones.