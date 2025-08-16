Cristian Silva actuará mañana por San Roque

El músico carrilexo Cristian Silva presentará a partir de las 20.00 horas en la Sala principal del Auditorio de Vilagarcía «Un home tranquilo». Todavía quedan entradas a la venta y se podrán comprar en el propio auditorio a partir de las 18.00. La cuota general es de cinco euros, mientras que los desempleados, mayores de 65 y los poseedores del Carné Xove pagarán tan solo tres euros.