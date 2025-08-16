El Concello de Vilagarcía tumba las críticas del PP tras el incendio de Impex

Tras lo sucedido después del incendio de Impex, el Concello de Vilagarcía desmiente que «los afectados hubiesen estado desatendidos». Lamenta, por eso, el «turismo de catástrofes» que acaba de protagonizar el Partido Popular.

«Desde el primero momento, tanto BNG como EU se interesaron por lo sucedido y ofrecieron su colaboración, algo que no hizo el Partido Popular», critican desde Ravella.

Aseguran que «el vecindario fue atendido constantemente», recibiendo información de Emerxencias y de la Policía. Aquellos que no tenían dónde alojarse «recibieron enseguida una alternativa gracias a las gestiones municipales», cuentan.

Justifican que el relato del PP no se sostiene, ya que «si hubo quien se quedó en la calle sin atender se pondrían en contacto con los agentes de policía, bomberos o emergencias», y en el caso contrario, si los agentes fueran conscientes de algo así «serían los primeros en remediarlo».

Además, sostienen que en ningún departamento del Concello, ni tampoco en ninguno de los cuerpos que conformaron el dispositivo de seguridad, «consta petición alguna de ayuda fuera de las que ya fueron atendidas al pie de siniestro», lo que contradice la versión ofrecida por los populares.

«Su única lógica es tratar de sacar rédito de una desgracia», resume de forma contundente la concelleira de Seguridade Tania García sobre las acusaciones de la oposición.

La portavoz del gobierno local señala que «tanto los servicios de emergencias como la Policía saben como ocurrieron los hechos, de igual manera que los vecinos y vecinas conocen como fueron acompañados durante el incendio».

«Lo lamentable, además del incendio, es que Ana Granja se suma a lo peor del estilo Tellado, ella sabrá si eso le conviene», exclamó García en referencia a la actuación de la portavoz popular.

Tania García concluyó sacando pecho sobre su modelo: «Los vecinos sabrán distinguir entre nuestro estilo, atendiéndolos y acompañándolos desde el primer momento y el suyo, es decir, llegar tarde a donde ya pasó todo para revolver entre las cenizas».