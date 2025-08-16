La comarca de O Salnés se adentra en el fin de semana más multitudinario del año

Vacaciones y fiesta son el cóctel perfecto de este fin de semana en la que se celebra San Roque y que se convierte cada año, en el más multitudinario, con cientos de visitantes, en la comarca de O Salnés. Aunque las condiciones meteorológicas que reinaron en la comarca en el día de ayer no fueron las mejores, con una intensa bruma que, en algunos momentos, bajó las temperaturas y provocó alguna pequeña precipitación, lo cierto es que las carreteras de O Salnés registraron retenciones o circulación lenta en momentos puntuales, especialmente en lugares como A Illa, Meis o Vilagarcía por las diferentes celebraciones que había en marcha.

Pero el evento más importante de este fin de semana tendrá lugar esta mañana en Vilagarcía, donde miles de gargantas reclamarán agua por las calles en la Festa da Auga. Previamente, ayer se vivió el día de San Roquiño O Pequeno con la tradicional misa, procesión y romería, en la que los fieles acompañaron al santo. Todo ello en la antesala del evento más multitudinario del año en la ciudad, que contará con el bailarín y músico Xisco Feijóo como pregonero, y cuya coincidencia en fin de semana aumentará sin lugar a duda la participación en las calles.

Algunas barras exteriores trabajarán solo durante el día. | N. Parga

Para garantizar el buen desarrollo de la jornada, el Concello ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad que, por primera vez, incluirá un sistema de videovigilancia en las zonas más concurridas, monitorizado por un Puesto de Mando Avanzado en la plaza de Ravella. El operativo policial contará con refuerzos de Guardia Civil y Policía Nacional, además de agentes de otros municipios. En total, la Policía Local desplegará 16 efectivos por la mañana, 12 por la tarde y 10 hubo en la pasada noche.

El Servicio Municipal de Emerxencias doblará personal y dispondrá de dos ambulancias medicalizadas, además de un hospital de campaña en la Praza da Peixería. Una de las ambulancias será de soporte vital avanzado, con médico, enfermero y dos técnicos, que atenderán a los participantes en función de la gravedad de cada caso.

El Concello también ha previsto importantes restricciones de tráfico. Por la mañana, a partir de las 11.15 horas, se cerrarán y desviarán las calles del recorrido de la Festa da Auga, afectando a la Praza de España, San Roque, Carolinas, Rodrigo de Mendoza, Juan Carlos I y Rosalía de Castro hasta O Ramal, además de posibles cortes adicionales por la gran afluencia de público. Por la tarde, desde las 20.15 horas, las restricciones afectarán a la avenida de As Carolinas, Juan Carlos I, O Ramal y accesos a la Praza de España.

Baños portátiles instalados en la calle Rey Daviña. | Noé Parga

En paralelo, el dispositivo de limpieza también se refuerza. La concesionaria Urbaser destinará 68 trabajadores, 32 en el turno de mañana y 36 en el de tarde, además de maquinaria adicional. Por la mañana se actuará sobre la playa, el parque Miguel Hernández y la zona TIR, mientras que por la tarde la prioridad será el centro de la ciudad, con especial atención a las calles del recorrido procesional.

A todo ello hay que añadir que se han vaciado las fuentes públicas y se han vallado diferentes zonas verdes de la ciudad para preservar su cuidado en una jornada en la que la multitudinaria fiesta siempre se cobra más de un desperfecto que se podría evitar. También se instalaron ayer los baños portátiles que el Concello ha impuesto a los locales que dispongan de una barra exterior durante la fiesta.

Con este despliegue, Vilagarcía afronta una de las jornadas más intensas de su calendario festivo, en la que tradición y fiesta volverán a compartir protagonismo en un ambiente que se espera masivo.