La Casa Jaureguízar de Vilagarcía se pudre en los despachos

La Casa Jaureguízar lleva un lustro en manos del Concello de Vilagarcía; inmersa en un proceso para su rehabilitación con novedades a cuentagotas y atascado en un tira y afloja entre las diferentes administraciones sobre su futuro. A principios de año se daba un paso relevante –a ojos de la local– para que el proyecto avanzara y pueda convertirse en el centro social para el que fue adquirida, pensando sobre todo en los más mayores. Se trata de la apertura de un expediente de ruina técnica que debe contar con el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio. Sin embargo, han pasado ocho meses sin novedades.

El inmueble fue construido hace 74 años por los descendientes de una familia de contratistas vascos que se asentaron en Galicia. Sin embargo, los herederos siguieron sus vidas en otros lugares y les costaba mantener en condiciones la propiedad de casi 700 metros cuadrados, teniendo que soportar allanamientos y usos indeseables. En este contexto apareció Marcial Dorado, por aquel entonces entendido como un empresario respetable y fue una sociedad vinculada a él la que la compró por casi 900.000 euros, según trascendió en la investigación judicial y policial posterior y que terminó con una condena por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y su posterior decomiso.

Fue hace una década cuando la firmeza de la resolución judicial permitió al Estado hacerse dueño legítimo de esta y otras propiedades, incluyéndolas en el Fondo de Bienes Decomisados. Para entonces, el chalé, que imita la arquitectura vasca, ya estaba entrando en un serio declive dado su mal estado de conservación. Pero el Ayuntamiento de Vilagarcía no quiso dejar pasar la oportunidad de pasar a manos públicas un inmueble en pleno centro y alcanzó un acuerdo con el Plan Nacional sobre Drogas para su adquisición por un buen precio: 170.000 euros.

Hace un lustro de aquello y desde entonces, el tiempo no ha hecho más que correr en contra de la edificación, que sigue pudriéndose. Y esto es casi literal porque el informe encargado por el gobierno local habla de unos graves problemas de humedades y patologías que llegaba a recomendar la demolición total. Sin embargo, y a pesar de que Ravella ha defendido que la protección es baja, y por su entorno, más que por sus propias características, desde la Xunta rechazaron esta alternativa. Ahora la propuesta municipal pasa por conservar por lo menos algunos elementos singulares como la fachada, el cierre y las forjas de hierro, pero el expediente de ruina técnica sigue sin resolución a la espera del visto autonómico y con 800.000 euros en el bolsillo de Vilagarcía de un préstamo concedido por la Xunta para la reforma.

Mientras tanto, la degradación sigue avanzando de manera imparable sobre la icónica casa que Dorado compró en su día con el fin de ampliar sus propiedades en la calle Doctor Tourón, donde también tenía el aparcamiento subterráneo de plaza España y el cual también interesa a Ravella, aunque la negociación está parada. Y así, la Casa Jaureguízar se sigue pudriendo en los despachos.