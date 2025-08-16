Cambados tiene 18 aspirantes a arquitecto municipal

Un total de 18 personas se han presentado al proceso abierto por el Concello de Cambados para la contratación de manera urgente de un arquitecto municipal que cubra la baja laboral del titular de la plaza.

El Ayuntamiento ha publicado la lista de admitidos y excluidos, lo cual afecta a dos aspirantes. Según la resolución, no han acreditado estar en posesión del máster habilitante en Arquitectura y de la propia licenciatura o grado. Así las cosas, le concedió un plazo para que presenten las alegaciones que estimen oportunas.

Cabe recordar que el cuatripartito convocó con urgencia este proceso para crear una bolsa de trabajo para contratar a un técnico como funcionario interino que cubra la baja del titular y futuras ausencias. El departamento cuenta con un colapso en la tramitación que ha provocado quejas entre los vecinos.