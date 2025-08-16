El bicentenario de Juan García (1826-2026)

Nacido en Vilagarcía de Arousa en 1826, Juan García Porto cumpliría el año que viene doscientos años. Juan, hoy, es parte e historia de dos continentes y dos ciudades: Nueva York y Vilagarcía de Arousa. Sin embargo, no intenten buscar quién es en un diccionario biográfico, ni en una enciclopedia. La razón principal es muy probablemente por vulgar desconocimiento. Por eso escribimos estas líneas.

Es descorazonador que un viandante de Vilagarcía al toparse con un rótulo del callejero que dice «Juan García» se quede impasible. Quizás tampoco lo asocie con el «Salón García» y mucho menos con la casa palacio del arquitecto D. Manuel Pereiro que embellecía el testero del otrora llamado paseo de la Rivera, hoy anclado en avenida da Mariña con rúa Valentín Viqueira. Pero queda oscuro, oscurísimo, saber qué hizo que valga la pena rememorar.

Para reconocer a nuestro insigne invitado como «hijo oficial» basta con mirar al través de la prensa de la época. En la Gaceta de Santiago del 2 de enero de 1884 se lee: «hijo de Villagarcía»; en El Telegrama (en 1882): «Ha llegado a la villa de Villagarcía, de la que es uno de sus más distinguidos hijos, el Sr. D. Juan García». Es importante asegurarse de esta información porque concurren circunstancias en extremo tediosas que dificultan la investigación por la multiplicidad de identidades con las que ha habido que lidiar a la hora de hacer las pesquisas sobre alguien de nombre «Juan García». Cualquier mínima indagación abre la puerta a miles de documentos y personas, y todas merecen el mismo respeto. Queremos mencionar que hay algunos que, además, nos confunden haciéndonoslo pasar a Juan por «sucesor del fundador de la villa»: García Caamaño (Gaceta 1884). No es verdad, pero hay que ir con pies de plomo. Para mayor dificultad, hallamos en la misma época, y de edades superpuestas, al menos a otros dos Juan García, uno asturiano, y otro de A Coruña.

El aquí recordado tuvo lazos familiares firmes y profundos con Galicia. Su madre, Joaquina Porto Ximeno, natural de Vilagarcía como él, dio a luz seis hijos, cuatro varones: Ramón, Miguel, Juan y Francisco, y dos mujeres: Carmen y Casimira. La relación se mantuvo por el contacto con su madre y su hermana Carmen, con la que se hospedaba en sus visitas regulares antes de la jubilación; y después, con habitualidad, tras su traslado definitivo desde Nueva York. Nunca fue emigrante desmemoriado.

Su vida en Vilagarcía es consecuencia natural de su experiencia en América, por lo que esa parte, la más desconocida, nos llevará buena parte del trabajo. La amplitud del asunto nos hace parcelarlo para ser justos con el personaje. Empecemos por lo más inaccesible.

Juan García se mudó a Nueva York como parte de la expansión natural de la saga iniciada por su tío abuelo Pedro Ximeno, personaje transmutado a la historia transformado en Peter Harmony. La idea original era la integración en los negocios familiares. Llegó en 1837 a la edad de once años. Ya antes habían viajado otros miembros de la familia, entre ellos sus hermanos mayores Ramón y Miguel. El nueve de enero de 1844 adquiere la ciudadanía americana haciendo el juramento ante el tribunal Marina Court de New York City. Tenía 18 años. Su testigo será su tío Manuel X. Harmony, y su nombre pasará a ser John Garcia. Ese será ya su nuevo y definitivo nombre en Estados Unidos.

Los estudios mercantiles los realizó en Europa, empezándolos con el estudio del gymnasium o grado preuniversitario en la ciudad comercial de Lübeck, puerto marítimo de la Liga Hanseática, hoy Alemania. Después continuó sus estudios por varios años en Inglaterra según informan sus obituarios (NY Tribune 20-05-1884). El primer trabajo serio en que participó, ya en la compañía matriz P. Harmony, Nephews, and Co, fue con su tío Manuel y fue un negocio consistente en el envío de mercancías de Nueva York a Santa Fe, México, que curiosamente tenía entonces el nombre de la Villa. El viaje coincide con la guerra méxico-americana (1846-1848), que estalla cuando la caravana viajaba de Independence, Misuri, a su destino. Para la compañía, implicó litigaciones varias por pérdida o retención de mercancías que hubo que litigar con gobierno y corte superior de Nueva York, que finalmente se decantaron a su favor.

Es deducible a partir de las citaciones de su nombre en prensa que su tío Manuel le introdujese en el negocio de las compañías de seguros de incendios pues aparecen juntos formando parte del consejo directivo de una de estas compañías desde el año 1854 (Prensa antigua de Nueva York). Posteriormente, le encontramos participando en otras compañías de corte similar: Excelsior, Brooklyn, Empire City, Adriatic. Será fundador del parque de bomberos NAIAD, nombre con el que se bautiza a la división HOSE 53, que será aquella en la que Juan García desarrollará su actividad principal como miembro del cuerpo de bomberos voluntarios de Nueva York. Su actividad en el mundo de los bienes raíces o compraventa inmobiliaria es otra faceta en que sobresalió y que le reportó pingües beneficios.

Hay que aclarar que Estados Unidos careció de servicio de bomberos por cuenta del presupuesto de las ciudades o el estado hasta 1865, fecha que marca el fin de la guerra civil. Hasta entonces todos los incendios los apagaban los bomberos voluntarios. El voluntariado era un servicio a la altura del servicio militar que, bajo restrictas condiciones, servía como servicio militar sustitutorio. John Garcia participó en la guerra civil de EE.UU. (1861-1865), aunque no militarmente, sino, precisamente, por su pertenencia al cuerpo de bomberos voluntarios. Se calcula que murieron varios miles de ellos de acuerdo con el comisionado John Gorman (Sheldon 2009 [1882]).

Por su antigüedad como bombero, participará en el comité The Benevolent Fund. Se ocupaba dicho comité de que las compañías aseguradoras aportaran un impuesto del 2% para sufragar los gastos con que se compensaba a los bomberos voluntarios.

Entre los diferentes comités en que participó como bombero veterano, y luego honorario, uno de los más importantes fue el de beneficencia, responsable de la recaudación de fondos para los bomberos incapacitados, viudas y huérfanos de bomberos voluntarios de Nueva York. Aparecerá también integrado en la organización de los bailes anuales para recolectar los fondos para tal efecto. Esta actividad le permitió entrar en contacto con hoteles e instituciones de la mayor categoría: el Park Theater, el Astor Place Opera-House, y el Niblo´s Garden, por concretar un puñado. El último baile tuvo lugar en la Academia de Música el 17 de enero de 1873. En el correspondiente de 1870 se invitó a S.A.R. el príncipe Arturo de Inglaterra, llegó a reunir el baile a más de ocho mil participantes «de pago». Hay estudios que han calculado que el comité recaudó más de un millón de dólares a lo largo de los años que estuvo en funcionamiento.

En su paso por el cuerpo de bomberos voluntarios tuvo la ocasión de trabar amistad con la familia Delmónico, originarios del cantón suizo de Tesino. Los Delmónico regentaban hoteles, restaurantes y salones de reunión al nivel de la nueva clientela de alta capacidad adquisitiva. En sus hoteles, John Garcia vivía itinerantemente. Otro centro hotelero que gozó de su favor fue el de los Fijux, que pasarán a la historia por fijarse en sus instalaciones las reglas de un nuevo deporte que se vino llamar béisbol. John García asiduo del lugar y amigo de la familia fue testigo ocular de la invención. Los Knickerbroker (nombre aplicado a los holandeses de NY) fueron el primer equipo oficial, y han pasado a la historia como los primeros en establecer las reglas, reglas que se han mantenido hasta la actualidad. Hoy pervive el nombre en un equipo de baloncesto de la NBA, los Knicks de Nueva York, simplificación y recorte del original.

Para cerrar este ciclo de contribuciones desde Nueva York, ciudad a la que tanto le debe John Garcia, hay que mencionar el arriba citado Niblo´s Garden. William Niblo, de origen irlandés, fue el empresario que lo inauguró y regentó. Fue con él con quien John Garcia tuvo que contratar los bailes de los bomberos voluntarios. Niblo´s era un teatro instalado en la Broadway. En su fastuosa sala, en 1866, se estrenó The Black Crook, considerado el primer musical tal como lo concebimos hoy.

El contacto en primera persona de John Garcia con hoteles multifuncionales y salas de teatro repletas de innovaciones fue decisivo para la configuración de un esquema modélico que poder reproducir en su natal Vilagarcía. Le tocó a John Garcia, haciendo una pirueta literaria, hacer de enviado de Vilagarcía allende los mares para aprender y devolver lo aprendido como hijo pródigo.

El salón García, el hotel frustrado en la confluencia de la calle del Medio y el camino de Pontevedra, y la fastuosidad de su casa-palacio en la alameda de la Avenida da Mariña son un destello de lo que añoraba Juan para su Vilagarcía soñada. Sin olvidar para beneficio de la villa y Galicia entera el capítulo de inversiones agropecuarias, porque las propiedades que dejó en Galicia fueron muchas, y de valor, repartidas entre A Coruña y Pontevedra.

Dejamos mucho en el tintero: su testamento, Galicia en NY, el carácter y talante de cómo se le recuerda tras su fallecimiento y algunos misterios sin resolver. Fue un placer. Desde Vilanova…

*Luis Silva-Villar, profesor emérito de la Universidad de Colorado.