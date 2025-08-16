Atenciones médicas, decibelios, fuegos artificiales y botellón en el amanecer de Vilagarcía

Vilagarcía celebra esta mañana su multitudinaria Festa da Auga, el plato fuerte de las fiestas de San Roque. Como cada año, la noche y madrugada previas se convierten en algo así como una fiesta independiente o alternativa, caracterizada por la realización de botellón y la música en la calle hasta que abre el día.

Una cita que algunos disfrutan con tanta intensidad que ya ni siquiera son capaces de aguantar hasta que a las doce del mediodía empieza a caer agua desde los balcones.

Así las cosas, a las seis de la mañana la música sonaba en lugares como O Castro, las calles de Méndez Núñez y de Juan García o la explanada TIR de la zona portuaria.

Mientras, se hacía botellón en O Castriño, la playa, los jardines del Parque Miguel Hernández y tantos otros sitios de la localidad.

El parte de incidencias hasta ese momento se limitaba a algún que otro joven atendido por excesivo consumo de alcohol, heridos por caídas o cortes, abundancia de cristales rotos en algunos parques, jardines y calles, basura por todas partes, jóvenes orinando en portales, garajes o en medio de las aceras...

Pero como suele ocurrir siempre, a medida que el consumo de alcohol y otras sustancias hace efecto, aumentan las complicaciones.

El ambiente que se vivía esta madrugada en la zona TIR. / M. Méndez

De ahí que solo unos minutos después de las seis de la mañana se viviera la primera gran trifulca, con lanzamiento de botellas, peleas y varios heridos en el entorno de la zona portuaria.

Emergencias Vilagarcía, 061, Policía Local y Policía Nacional tuvieron que intervenir de inmediato y emplearse a fondo, sabedores de que, a partir de ese momento, «lo peor está por venir».

Despliegue de Policía Local, Policía Nacional, 061, Protección Civil y Emergencias Vilagarcía, esta mañana. / M. Méndez

Afortunadamente, «a estas horas no hay constancia de denuncia alguna por agresión sexual –tampoco la tenían en el Punto Lila– y, a pesar de las complicaciones habituales cuando hay tanta gente y se consume tanto alcohol, la noche está siendo relativamente tranquila», insistían los agentes.

Lo confirmaba Emergencias Vilagarcía desde el puesto de mando avanzado instalado a las puertas de la casa consistorial, y donde se visionan al detalle las cámaras de videovigilancia estratégicamente situadas en los «puntos calientes» de la ciudad.