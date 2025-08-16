Festa da Auga 2025
Atenciones médicas, decibelios, fuegos artificiales y botellón en el amanecer de Vilagarcía
La Noche del Agua reúne a miles de personas en la ciudad
La mayoría son jóvenes de entre 14 y 20 años
A las seis suelen agravarse los problemas
Vilagarcía celebra esta mañana su multitudinaria Festa da Auga, el plato fuerte de las fiestas de San Roque. Como cada año, la noche y madrugada previas se convierten en algo así como una fiesta independiente o alternativa, caracterizada por la realización de botellón y la música en la calle hasta que abre el día.
Una cita que algunos disfrutan con tanta intensidad que ya ni siquiera son capaces de aguantar hasta que a las doce del mediodía empieza a caer agua desde los balcones.
Así las cosas, a las seis de la mañana la música sonaba en lugares como O Castro, las calles de Méndez Núñez y de Juan García o la explanada TIR de la zona portuaria.
Mientras, se hacía botellón en O Castriño, la playa, los jardines del Parque Miguel Hernández y tantos otros sitios de la localidad.
El parte de incidencias hasta ese momento se limitaba a algún que otro joven atendido por excesivo consumo de alcohol, heridos por caídas o cortes, abundancia de cristales rotos en algunos parques, jardines y calles, basura por todas partes, jóvenes orinando en portales, garajes o en medio de las aceras...
Pero como suele ocurrir siempre, a medida que el consumo de alcohol y otras sustancias hace efecto, aumentan las complicaciones.
De ahí que solo unos minutos después de las seis de la mañana se viviera la primera gran trifulca, con lanzamiento de botellas, peleas y varios heridos en el entorno de la zona portuaria.
Emergencias Vilagarcía, 061, Policía Local y Policía Nacional tuvieron que intervenir de inmediato y emplearse a fondo, sabedores de que, a partir de ese momento, «lo peor está por venir».
Afortunadamente, «a estas horas no hay constancia de denuncia alguna por agresión sexual –tampoco la tenían en el Punto Lila– y, a pesar de las complicaciones habituales cuando hay tanta gente y se consume tanto alcohol, la noche está siendo relativamente tranquila», insistían los agentes.
Lo confirmaba Emergencias Vilagarcía desde el puesto de mando avanzado instalado a las puertas de la casa consistorial, y donde se visionan al detalle las cámaras de videovigilancia estratégicamente situadas en los «puntos calientes» de la ciudad.
