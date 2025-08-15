Xabier Díaz y Adufeiras, plato fuerte del programa cultural de Meaño

El concello de Meaño afronta la última quincena de agosto con un programa cultural cuyo plato fuerte es el concierto de Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre. Será a las 22.00 horas del sábado 23 de agosto en la Nova Praza de Ponte-Dena, con entrada libre y llega financiada por la Diputación de Pontevedra.

Una formación que ya estuviera en el agosto de 2021 en la Praza do Concello en Meaño, con los protocolos COVID aún latentes entonces. El próximo sábado, el músico coruñés, acompañado por cantareiras y percusionistas, acordeón y zanfona, está llamado de nuevo a deleitar al público por calidad, sonoridad y sentimiento de la música tradicional. Sin duda, una cita obligada para los que gusten de este estilo tan cercano a la tierra.

Antes, la otra cita a tener en cuenta, es el espectáculo de música, teatro, magia y humor “Máis Saaabor!” que se ofrece mañana sábado en la Praza do Concello a las 21.00 horas. Promovido por el ayuntamiento, llega de manos del programa “Cultura Activa” de la Xunta de Galicia, y será también con entrada libre. En este espectáculo los artistas Félix Rodríguez y Fran Rei, interpretarán a sendos chefs que ofrecerán al público una singular experiencia culinaria, en base de un menú lleno de diversión y sorpresas. El espectáculo busca promover la alimentación saludable cocinando in situ productos locales de forma entretenida, lo que ambos artistas combinarán haciendo música en vivo, más teatro y magia con sus dosis de improvisación que garantizarán el humor. El programa cultural del concello se completa en esta quincena con sus actos en Simes, aprovechando la celebración en esta parroquia de sus fiestas patronales. Así hoy viernes, sesión discoteca en la plaza de Simes con la dj Lola, y el domingo, a las 21.00 horas en la misma plaza, el ya tradicional concierto de la BUMM.