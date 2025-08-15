Viliquín clama contra la falta de seguridad en el vial a la autovía

Los vecinos del lugar de Viliquín reclaman medidas de seguridad en el vial interior que une este barrio y la EP-9207 con el polígono industrial de Nantes y su acceso a la autovía de O Salnés, dada la alta siniestralidad, con varios accidentes de tráfico en el último año. Los dos últimos, acaecidos hace unos días en la misma curva a causa de velocidad inadecuada que han llevado a los conductores a acabar con sus vehículos en sendas viñas ocasionando daños materiales. Y más, el propietario más damnificado en esa curva, ya hace unos años colocó alguna barrera en su viñedo para intentar minimizar los daños sufridos en él.

Se trata de un angosto vial de de 3,30 de ancho y 1 kilómetro de largo, muy socorrido por lugareños y vecinos de localidades adyacentes para acceder a superficies comerciales que empiezan a concentrarse en el polígono de Nantes. Añadido, es la alternativa habitual que ofrecen los GPS a los automovilistas que circulan por la autovía de Salnés y, guiados por ellos, optan por salida del polígono de Nantes para acceder a las playas de A Lanzada y O Grove. Unos lo hacen siguiendo esa alternativa más corta -pero más tortuosa- que ofrece el navegador, y otros, buenos conocedores, lo hacen para evitar colas y retenciones de los fines de semana y festivos en el acceso de la vía rápida al arenal del A Lanzada.

Sea como fuere, este vial interior de Viliquín soporta un tráfico cada vez más creciente, con promedios de 97 vehículos por hora, y picos de hasta 324 en hora punta por las playas. Añadido, en estas noches de agosto, los conciertos y fiestas del Costa Feira en el polígono, hace que en este vial aumente su tráfico nocturno en los fines de semana.

Esta pista segundaria fuera asfaltada de nuevo en la primavera de 2023, pero sin acometer el gobierno municipal una ampliación que ya entonces se anunciaba como necesaria. Por tal motivo, los vehículos no pueden cruzarse y pasar al unísono, sino que uno de ellos, debe avenirse a echarse a un lado en esas pequeñas bolsas que ofrece cinco puntos para dejar cruzarse.

Ahora, el gobierno local se ha avenido a acometer una ampliación. Amén de ello los vecinos demandan, independientemente de la anchura, se implementen medidas para reducir las velocidades, que pueden pasar por bandas reductoras o actuaciones similares.

El concello anunciaba este año su voluntad de acometer esa ampliación, que se efectuará por la parte izquierda de vial, según se baja para al polígono, ocupando terrenos de hasta un máximo de cuatro metros del eje. Aun así se teme quede exiguo en su anchura si no se acometen medidas para proteger el peatón.