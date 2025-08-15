Vilanova respalda la actividad de las ANPA’s del municipio a través de un convenio
El concello aporta 1.500 euros a cada una para el impulso de sus iniciativas
El Concello de Vilanova firmó esta semana un convenio con las diferentes asociaciones de padres que existen en el municipio (ANPA) con el objetivo de colaborar y apoyar las actividades realizadas durante este ejercicio, el de 2025. El convenio permitirá la aportación de 1.500 euros a cada una de estas entidades para que puedan seguir realizando actividades deportivas y culturales para los más pequeños y sus familias, todas ellas vinculadas a los colegios en los que se encuentran.
Esa aportación económica se realizará una vez entreguen la memoria justificativa de su actividad. La administración municipal lleva tiempo colaborando con las diferentes asociaciones de padres y madres de los centros escolares del municipio en la organización de actividades, tanto en los propios centros de referencia como en espacios públicos de Vilanova. El regidor, Gonzalo Durán, se sentó con los presidentes y responsables de las diferentes asociaciones para firmar este convenio. Este documento tiene vigencia desde el pasado 1 de enero hasta el próximo día 30 de noviembre, cuando se comenzará a analizar una nueva propuesta de colaboración.
