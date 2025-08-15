Ventovela se gana el corazón de San Vicente do Mar con su repertorio de talleres creativos

El innovador proyecto Ventovela continúa con su programación en San Vicente do Mar tras el éxito de sus primeros talleres. «Al principio parecía que costaba al tratarse de una actividad nueva, pero ahora va mucho mejor», cuenta su directora, Carmen Iglesias.

Explican que el ocio para los más pequeños está muy limitado en esa parte de O Grove, donde todo se enfoca hacia un público más adulto. Hasta ahora se han llevado a cabo cinco de las siete actividades, siendo la de las cometas la gran favorita.

Los niños y niños de 4 a 11 años crearon sus propias cometas para volarlas más tarde por el paseo. «Los padres agradecen que no sea un aparcamiento de niños, buscamos aportar algo más», explica.

Las cometas, el taller favorito hasta el momento. / FdV

De esta edición quedan todavía dos talleres por realizar, para los cuales se pueden adquirir las entradas a través de su página web desde 21 euros para los socios del club y 25 para los que no lo sean.

Este verano solo se hicieron actividades durante el mes de agosto, algo que podría cambiar para el próximo año, donde «tenemos la idea de ampliarlo a julio también». Aunque si que, por ahora, descartan extenderlo fuera del periodo veraniego.

Sin embargo, las conclusiones que sacan de esta primera edición es que «los padres prefieren los turnos de mañana para ir a la playa o tomar un café sabiendo que su hijo está pasándoselo bien, la sugerencia que más nos repiten es que hagamos más talleres», confiesa Carmen Iglesias.