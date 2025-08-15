El pregón de Gustavo Andújar deja botando la mayor fiesta de Vilagarcía

Las fiestas de San Roque en Vilagarcía quedaron oficialmente inauguradas en la tarde de ayer en una ceremonia que condensó tradición, deporte y música. El pregón desde el balcón de Ravella, a cargo de Gustavo Andújar, capitán del Sigaltec CLB y referente del histórico Inelga, dejó botando el arranque a un programa que llenará la ciudad de actividades hasta el próximo 24 de agosto.

Andújar, visiblemente emocionado, hiló un discurso en el que alternó recuerdos personales, anécdotas de vestuario y mensajes cargados de valores. «Esfuerzo, compromiso, sacrificio… estos principios no son negociables en el deporte, igual que definieron la vida y obra de nuestro querido San Roque», proclamó ante una plaza de Ravella abarrotada. El pregonero recordó sus inicios en el baloncesto en el Liceo y el BBC, sus años en la antigua Liga EBA y la química especial de aquel Inelga que marcó a toda una generación de jugadores. También celebró el regreso del equipo local a la nueva tercera FEB y el ascenso del filial, logros que atribuyó a «la conexión con la afición y la ciudad» y al trabajo constante de técnicos, directivos, patrocinadores y familias.

La Banda de Música de Vilagarcía durante el desfile. | Marta G. Brea

En un guiño a la numerosa afluencia de visitantes, el pregón se desarrolló en castellano, gallego y lengua de signos. «Este reconocimiento no es para mí, sino para todos los que han trabajado en la sombra para que el baloncesto siga vivo en Vilagarcía», señaló, antes de invitar al público a acompañar al patrón San Roque al ritmo del pasodoble Triunfo mañana sábado 16 de agosto.

Tras el discurso, la celebración tomó las calles con el tradicional desfile y la ofrenda floral. La comitiva, encabezada por las autoridades y el propio pregonero, partió del Concello y recorrió los jardines de Ravella, Ramón y Cajal, plaza de Galicia, Castelao, Xeneral Pardiñas y Covadonga hasta la plaza de España. Allí, ante la iglesia parroquial, se rindió homenaje al patrón con una emotiva ofrenda, en la que participaron agrupaciones sociales, culturales y musicales. Las flores, los estandartes y la música tradicional pusieron un marco solemne y festivo al mismo tiempo, con decenas de vecinos y visitantes abarrotando el entorno para vivir uno de los momentos más simbólicos de las fiestas.

Vilagarcía ya disfruta de su adorado San Roque tras el pregón de Gustavo Andújar / Marta G. Brea

El ambiente de celebración se prolongó hasta la noche, que se cerró con el concierto de +DManá, banda tributo que repasó grandes éxitos del legendario grupo mexicano. Sus versiones de temas como Clavado en un bar o Rayando el sol hicieron cantar y bailar a un público entregado en la avenida de A Mariña, anticipando la intensidad de los días que vienen.

Todo ello sirve de prólogo a uno de los eventos más multitudinarios: la Festa da Auga de mañana sábado, que este año coincide con fin de semana y buenas previsiones meteorológicas. El Concello ha diseñado un operativo especial que incluye, por primera vez, un sistema de videovigilancia monitorizado desde un Puesto de Mando Avanzado en Ravella, cámaras en puntos estratégicos y un refuerzo notable de Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional. Hasta 10 agentes de la Policía Local integrarán el operativo de noche; 16 lo harán en el servicio de mañana que incluye el traslado del santo y la Festa da Auga propiamente dicha. Por la tarde del sábado, serán 12 los agentes que estarán trabajando, incluyendo refuerzos llegados de otros municipios, de acuerdo a los convenios establecidos entre concellos precisamente para reforzar los servicios en situaciones así.

Foto institucional de familia y corporación municipal con Gustavo Andújar. / Marta G. Brea

Emerxencias duplicará efectivos, instalará un hospital de campaña en A Peixería y dispondrá de dos ambulancias, una de ellas medicalizada, desde la mañana del sábado. También se habilitará un Punto Lila en la plaza da II República para prevenir y atender posibles casos de violencia sexual.

La operación de limpieza será igualmente reforzada: 68 trabajadores de Urbaser se repartirán en dos turnos para devolver la normalidad a playas, parques y calles tras el paso de miles de personas.

Con el pregón pronunciado, la ofrenda realizada y la música sonando hasta bien entrada la noche, Vilagarcía ya vive de lleno sus fiestas de San Roque. Días para celebrar, reencontrarse y, como recordó Gustavo Andújar, «vivir cada momento con humildad y trabajo, tanto en el deporte como en la vida».