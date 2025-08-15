El PP de Vilagarcía critica la atención dada a los afectados por el incendio de Impex

El PP de Vilagarcía acusa al gobierno local de haber dejado «abandonados» a algunos vecinos afectados por el devastador incendio de la nave de Impex. Y es que, si bien le buscaron un techo donde permanecer al no poder regresar a sus hogares, los populares señalan que el mismo día, «muchos permanecieron horas a la intemperie, sin un lugar adecuado donde resguardarse, sin provisiones y sin acceso a información clara».

Los concejales de la oposición explicaron que esto fue lo que le trasladaron los propios afectados durante una reunión mantenida esta semana, destacando que «incluso personas mayores estuvieron desde las once de la mañana hasta la noche en la calle, soportando temperaturas muy altas y sin saber si podrían regresar a sus casas».

Así, acusan al Concello de haber actuado con «falta de tacto», pues «podemos entender que en los primeros instantes, la reacción fuera complicada, pero, viendo que las horas pasaban, deberían haber acompañado a los vecinos y ayudarlos en todo lo posible», añadieron desde el grupo opositor.

Llega a asegurar que «algunos vecinos no pudieron volver a sus viviendas durante la noche y aún así, no se les ofreció ninguna alternativa ni un espacio habilitado para resguardarse», señalando casos de afectados que «tuvieron que buscarse la vida por su cuenta» y vinculándolo siempre a lo que le transmitieron en ese encuentro, lo cual choca con el relato emitido por Ravella y algunos afectados, que fueron realojados en un camping.

Los populares también ponen de manifiesto que los residentes se quejan también de las condiciones actuales, tras darse por extinguido el incendio, tras cinco días desde el siniestro, «derivadas de la poca información ofrecida por parte del gobierno local». Así, exigen al Ejecutivo local que «se implique de manera inmediata y les apoye».

Por otra parte, agradecieron el trabajo realizado por los equipos de emergencias y expresaron la «mejor de las suertes para relanzar el proyecto industrial» de la firma.