Porto Piñeiro recibe más de 900.000 euros para la construcción de su piscina
Las empresas interesadas en presentar sus propuestas tendrán hasta el 26 de agosto | Esta obra incluye a su vez el acondicionamiento de la zona norte de la laguna valguesa
La mina de Porto Piñeiro ha recibido una nueva inyección económica que supera los 900.000 euros para llevar a cabo la construcción de la piscina y el acondicionamiento del entorno.
Las obras acaban de salir a licitación y las empresas interesadas tendrán hasta el día 26 de agosto para presentar sus propuestas.
Desde el Concello buscan completar la transformación para convertir las lagunas de Valga «en un referente de una nueva relación con el entorno para el disfrute del vecindario y de los turistas».
Las actuaciones con estos 902.375,32 euros incluyen, además de la construcción de la piscina, la mejora de los accesos o la instalación de un sistema de drenaje, entre otros servicios.
El proyecto redactado asciende a más de 14 millones de euros y contempla actuaciones como el acondicionamiento de una playa artificial y juegos de arena y agua, la creación de áreas deportivas, sendas, un escenario flotante y una zona de alojamiento con cabañas.
Actualmente se está instalando un cierre de seguridad en todo el perímetro de la laguna y la semana pasada tuvo lugar el levantamiento del acta de replanteo de una nueva fase de las obras: la creación de la playa artificial.
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- El antiguo asilo de Cambados ya tiene nuevo dueño tras dos años a la venta
- Preocupación por los destrozos en el piso de la calle Conde Vallellano en Vilagarcía
- Arousa pide ayuda para ordenar las autocaravanas
- El comprador del asilo de Cambados está ligado al negocio inmobiliario y hotelero
- Pleamar arousana, el azote del incauto
- Llegó la hora de la vilagarciana Jéssica Bouzas: hoy juega ante la número uno del mundo en Cincinatti