Porto Piñeiro recibe más de 900.000 euros para la construcción de su piscina

La mina de Porto Piñeiro ha recibido una nueva inyección económica que supera los 900.000 euros para llevar a cabo la construcción de la piscina y el acondicionamiento del entorno.

Las obras acaban de salir a licitación y las empresas interesadas tendrán hasta el día 26 de agosto para presentar sus propuestas.

Desde el Concello buscan completar la transformación para convertir las lagunas de Valga «en un referente de una nueva relación con el entorno para el disfrute del vecindario y de los turistas».

Las actuaciones con estos 902.375,32 euros incluyen, además de la construcción de la piscina, la mejora de los accesos o la instalación de un sistema de drenaje, entre otros servicios.

El proyecto redactado asciende a más de 14 millones de euros y contempla actuaciones como el acondicionamiento de una playa artificial y juegos de arena y agua, la creación de áreas deportivas, sendas, un escenario flotante y una zona de alojamiento con cabañas.

Actualmente se está instalando un cierre de seguridad en todo el perímetro de la laguna y la semana pasada tuvo lugar el levantamiento del acta de replanteo de una nueva fase de las obras: la creación de la playa artificial.