Los participantes en el campamento «Naturarte» se licencian en diversión
El alcalde y el concejal Carou entregan diplomas en la clasura del programa
Más de medio centenar de niños de entre 7 y 10 años participaron este año en el Campamento Urbano Municipal «Naturarte», en el que realizaron una treintena de actividades al aire libre. El programa se clausuró ayer con una sesión de cuentacuentos en la Biblioteca Rosalía de Castro, a cargo de la compañía «O sol de outono», y luego con la entrega de diplomas a los niños, que fueron repartidos por el alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Xuventude, Álvaro Carou.
Desde Ravella indicaron que algunas de las actividades más populares fueron la visita a la Illa de Cortegada, a los arenales de la Concha-Compostela o al Castro Alobre, tal y como ellos mismos le comentaron a las autoridades locales. También realizaron salidas en kayak, actividades en el río de O Con o talleres, entre muchas otras del programa, que se podía disfrutar por quincenas.
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- El antiguo asilo de Cambados ya tiene nuevo dueño tras dos años a la venta
- Preocupación por los destrozos en el piso de la calle Conde Vallellano en Vilagarcía
- Arousa pide ayuda para ordenar las autocaravanas
- El comprador del asilo de Cambados está ligado al negocio inmobiliario y hotelero
- Pleamar arousana, el azote del incauto
- Llegó la hora de la vilagarciana Jéssica Bouzas: hoy juega ante la número uno del mundo en Cincinatti