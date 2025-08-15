O Grove anuncia una ordenanza muy restrictiva con el caravanismo salvaje
El objetivo es evitar que estacionen fuera de espacios habilitados para ello «contaminado playas o espacios dunares» | Cacabelos: «Queremos ir a máximos para evitar este descontrol»
Cansado de soportar hasta trescientas autocaravanas diarias estacionadas de cualquier forma encima de parajes de alto valor, el alcalde de O Grove, José Antronio Cacabelos, anunció ayer su intención de redactar, durante el invierno, una ordenanza «extremadamente restrictiva» que impida que estos vehículos puedan estacionar en cualquier punto y de cualquier forma, limitando su estancia o acampada a aquellas zonas que están legalmente habilitadas para ello. El regidor va a encargar un estudio jurídico para «llevar la normativa a los máximos que nos permita la ley y prohibir expresamente el estacionamiento de esos vehículos fuera de las zonas adecuadas».
El regidor garantiza que, tras haber consultado con otras administraciones, «vamos a ser ambiciosos y rigurosos en esa ordenanza e iremos a máximos ya que, de la misma forma que la acampada libre está prohibida, queremos prohibir que las autocaravanas estaciones donde les da la gana y vayan a los lugares habilitados para ello». Ejemplos de ello sobran desde la Semana Santa hasta la Festa do Marisco, con especial intensidad durante la etapa veraniega, cuando «toman literalmente lugares como el estacionamiento de A Lanzada, la isla de A Toxa o las dunas d eArea Grande».
Cacabelos no duda en calificar la situación que está sufriendo su municipio como una «auténtica invasión sin ningún tipo de control que molesta a vecinos y visitantes, impulsando un modelo turístico que para nada es el que queremos en O Grove». Insiste en que «son 300 apartamentos que hacen lo que les da la gana, sin ningún control sobre la gestión del agua y de sus residuos, que encontramos en espacios dunares protegidos; hemos encontrado autocaravanistas con la manguera enchufada duchándose con jabón encima de las dunas de Area Grande, han vaciado sus aguas negras en lugares como A Lanzada o As Pipas, convirtiendo cualquier tipo de convivencia con ellas en algo insoportable». También han detectado a autocaravanistas «reventando la puerta de los baños de las playas para coger agua potable en un comportamiento incívico insoportable».
Reseña además el incremento en el consumo de agua y de residuos que generan, un sobrecoste que deben asumir los vecinos de O Grove ya que «ellos permanecen en el municipio causando un impacto muy negativo en espacios naturales pero sin abonar ningún tipo de tasa para cubrir el coste de esos servicios, lo cual es claramente injusto».
No es la primera vez que el alcalde de O Grove carga de forma dura contra el autocaravanismo salvaje, un tipo de turismo que «venimos soportando desde hace muchos años en el municipio y al que debemos algún tipo de límite de manera inmediata porque, si viene a destrozar nuestras playas, a contaminar nuestras aguas y siendo totalmente insostenible para el entorno que les rodea, no es bienvenido». Emplaza a los autocaravanistas que quieran ir a O Grove a dirigirse siempre a las zonas habilitadas para ello.
Áreas irregulares en parajes de A Illa
No es O Grove el único municipio que lleva años peleándose con las malas prácticas de muchos autocaravanistas. El otro que sufre en sus carnes esta situación es el de A Illa, que ve ocupados muchos de sus espacios naturales por esos vehículos, sufriendo los mismos problemas que O Grove a la hora de vaciados de aguas negras o grises. Sin embargo, en el pequeño municipio arousano han ido proliferando supuestas áreas de autocaravanas que, o no cuentan con ninguno de los servicios básicos que deben tener, o si los tienen, no cuentan con autorizaciones de administraciones como Costas del Estado o la Xunta, que son preceptivas para poder dedicarse a esa actividad.Esa proliferación de áreas, cuanto menos, irregulares, se ha disparado este mismo año, con la aparición de alguna en las inmediaciones de Carreirón, donde llegan a pernoctar o acampar hasta cerca de un centenar de autocaravanas sin contar con puntos de recogida de aguas grises o negras y sin ningún tipo de control sobre las mismas.La única área de autocaravanas, destinada únicamente al estacionamiento y no a la acampada, es la que se encuentra en la playa de O Bao, pero el número de plazas es limitado (son 24 situadas en el margen norte del estacionamiento), una circunstancia que muchos ignoran para ocupar gran parte del parking, especialmente en los horarios en los que no hay guardia de la Policía Local.
