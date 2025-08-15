O Grove anuncia una ordenanza muy restrictiva con el caravanismo salvaje

Cansado de soportar hasta trescientas autocaravanas diarias estacionadas de cualquier forma encima de parajes de alto valor, el alcalde de O Grove, José Antronio Cacabelos, anunció ayer su intención de redactar, durante el invierno, una ordenanza «extremadamente restrictiva» que impida que estos vehículos puedan estacionar en cualquier punto y de cualquier forma, limitando su estancia o acampada a aquellas zonas que están legalmente habilitadas para ello. El regidor va a encargar un estudio jurídico para «llevar la normativa a los máximos que nos permita la ley y prohibir expresamente el estacionamiento de esos vehículos fuera de las zonas adecuadas».

El regidor garantiza que, tras haber consultado con otras administraciones, «vamos a ser ambiciosos y rigurosos en esa ordenanza e iremos a máximos ya que, de la misma forma que la acampada libre está prohibida, queremos prohibir que las autocaravanas estaciones donde les da la gana y vayan a los lugares habilitados para ello». Ejemplos de ello sobran desde la Semana Santa hasta la Festa do Marisco, con especial intensidad durante la etapa veraniega, cuando «toman literalmente lugares como el estacionamiento de A Lanzada, la isla de A Toxa o las dunas d eArea Grande».

Cacabelos no duda en calificar la situación que está sufriendo su municipio como una «auténtica invasión sin ningún tipo de control que molesta a vecinos y visitantes, impulsando un modelo turístico que para nada es el que queremos en O Grove». Insiste en que «son 300 apartamentos que hacen lo que les da la gana, sin ningún control sobre la gestión del agua y de sus residuos, que encontramos en espacios dunares protegidos; hemos encontrado autocaravanistas con la manguera enchufada duchándose con jabón encima de las dunas de Area Grande, han vaciado sus aguas negras en lugares como A Lanzada o As Pipas, convirtiendo cualquier tipo de convivencia con ellas en algo insoportable». También han detectado a autocaravanistas «reventando la puerta de los baños de las playas para coger agua potable en un comportamiento incívico insoportable».

Reseña además el incremento en el consumo de agua y de residuos que generan, un sobrecoste que deben asumir los vecinos de O Grove ya que «ellos permanecen en el municipio causando un impacto muy negativo en espacios naturales pero sin abonar ningún tipo de tasa para cubrir el coste de esos servicios, lo cual es claramente injusto».

No es la primera vez que el alcalde de O Grove carga de forma dura contra el autocaravanismo salvaje, un tipo de turismo que «venimos soportando desde hace muchos años en el municipio y al que debemos algún tipo de límite de manera inmediata porque, si viene a destrozar nuestras playas, a contaminar nuestras aguas y siendo totalmente insostenible para el entorno que les rodea, no es bienvenido». Emplaza a los autocaravanistas que quieran ir a O Grove a dirigirse siempre a las zonas habilitadas para ello.