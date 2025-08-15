Mil frondosas para el monte de A Illa

Las altas temperaturas no solo afectan a los humanos, sino que pueden convertirse en un problema para un buen número de especies arbóreas. Es por eso que la asociación ecologista Gaia, de A Illa, a través de Arousa en Transición, ha lanzado un llamamiento para acudir a regar espacios forestales como A Bouza, Carreirón o Barbafeita, especialmente aquellas zonas que se han reforestado con especies autóctonas, tanto castaños como roble. Esta tarea viene realizándose desde hace años, liderada por Nito Dios, que ha dirigido las reforestaciones con estas especies frondosas en los últimos años y ha creado una red de hidrantes para favorecer su riego cuando se registran estas condiciones meteorológicas.

Solo en esas zonas, A Illa cuenta con más de un millar de frondosas que «no solo ayudan a recuperar el paisaje del municipio, reduciendo la presencia de especies pirófitas como el eucalipto, sino que pueden ser clave para frenar posibles incendios en el monte». Dios reconoce que uno de los principales problemas para el crecimiento de estas plantaciones, realizadas hace un lustro, no solo es la sequía en estos momentos, «sino que la mayor parte de esas zonas tienen un fondo con mucha tierra y cuesta que puedan arraigar, pero cuidándolos y con paciencia creemos que la mayor parte van a salir». También hay otro factor complicado, el de la salitre marina, que se nota más «en época de buenas condiciones meteorológicas, ya que no se diluye por el agua de la lluvia». De todas formas, la masa arbolada principal de A Illa continúa siendo el pino, especialmente en la zona de Carreirón». El responsable de Gaia también reconoce que el monte de A Illa está relativamente limpio «con los trabajos que se han realizado; en Carreirón, la situación es más compleja, se realizan limpiezas también, pero para limpiar los caminos; fuera de ellos, no puedes eliminar maleza de manera radical porque entre ella se esconde mucha bichería, especialmente pájaros que anidan en el parque y necesitan la maleza para ocultarse y su seguridad». Los riegos se van a mantener durante la próxima semana.