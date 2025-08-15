Melampo arrasa con el stock de camisetas de la Festa da Auga

La plaza de Galicia de Vilagarcía se ha inundado de gente y de color durante los últimos días previos a la Festa da Auga 2025. Desde el año pasado, uno de los símbolos que protagonizan esta celebración son las camisetas conmemorativas que diseña la peña Escuadra Arlequinada. En apenas unos días las ventas se han disparado.

Hace doce meses lanzaron una prenda en la que San Roque era el protagonista, adecuado a la época actual, con tatuajes y algún que otro elemento característico. Sin embargo, para este agosto han querido darle un toque de originalidad al diseño.

Uno de los símbolos «más olvidados de la fiesta», según afirman desde la peña, es el perro que acompaña a San Roque, llamado Melampo. El fiel amigo del santo copa todos los focos en la nueva camiseta.

Con San Roque en el pecho, Melampo porta unas gafas de sol, una cresta y varios collares que le dan un toque moderno, además de uno de los elementos básicos de la fiesta, un caldero lleno de agua.

Este logo ha tenido una acogida tan buena «que hemos tenido que reponer tres veces el stock, no nos esperábamos este éxito, se nos ha ido un poco de las manos», comenta José González «Pepín», presidente de la peña.

Las ventas de camisetas se dispararon, superando las mil unidades vendidas. / Hugo de Dios

Aseguran que con la última oleada de turistas, han comprado la camiseta «visitantes de todo el mundo, desde australianos, chinos o estadounidenses». Algunos, incluso, «ni siquiera van a venir a la fiesta, la compraron porque les gusta el color y el logo».

Como novedad, este verano han añadido la opción de personalizar aún más la prenda. Desde 2,50 euros más podías ponerle tu nombre en la espalda. El precio de base de las camisetas eran 10 euros, «algo muy económico con lo que no buscamos hacernos ricos, simplemente abaratar los quehaceres de la peña como bombos y transportes», explica Pepín.

Tan solo han quedado por vender «cuatro o cinco camisetas de tallas extra grandes que vamos a regalar», asegura. Además, también han ofrecido bolsas de asas, de tela e incluso fundas de plástico para proteger los teléfonos del agua durante la fiesta.

Sobre este último producto, Pepín confiesa que «mi hija quería una, pero quedó sin ella, ya le dije que para la próxima tendrá que estar más rápida».

Una vez concluida la venta de este verano, ya están pensando en la camiseta del año que viene. Su idea pasa por encadenar los logos para «ir creando una historia y generar nuestra propia marca», con lo que ya se ha convertido en un símbolo de la Festa da Auga.