Maquetas de barcos en el Centro de Interpretación de la Conserva
A Illa
El Centro de Interpretación da Conserva se ha convertido en un escaparate para la cultura marinera. Además de acoger diferentes actos relacionados con las dornas, durante este verano de 2025 mantiene la muestra de maquetas de barcos elaborada por José María González Ríos «O Fontaneiro». De 84 años, entre las obras que pueden verse en el Centro de Interpretación da Conserva se encuentra la antigua «barcaza» que unía A Illa con el continente o el «Cabo de Hornos», en el que llegó con su familia desde Buenos Aires en 1946.
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- El antiguo asilo de Cambados ya tiene nuevo dueño tras dos años a la venta
- Preocupación por los destrozos en el piso de la calle Conde Vallellano en Vilagarcía
- Arousa pide ayuda para ordenar las autocaravanas
- El comprador del asilo de Cambados está ligado al negocio inmobiliario y hotelero
- Pleamar arousana, el azote del incauto
- Llegó la hora de la vilagarciana Jéssica Bouzas: hoy juega ante la número uno del mundo en Cincinatti