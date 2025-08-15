Maquetas de barcos en el Centro de Interpretación de la Conserva

El Centro de Interpretación da Conserva se ha convertido en un escaparate para la cultura marinera. Además de acoger diferentes actos relacionados con las dornas, durante este verano de 2025 mantiene la muestra de maquetas de barcos elaborada por José María González Ríos «O Fontaneiro». De 84 años, entre las obras que pueden verse en el Centro de Interpretación da Conserva se encuentra la antigua «barcaza» que unía A Illa con el continente o el «Cabo de Hornos», en el que llegó con su familia desde Buenos Aires en 1946.